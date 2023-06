El mediocentro Andy Diouf, a punto de caramelo

El Almería reforzará la medular, posición en la que sufrirá algunas bajas. De la Hoz no renovará después de cinco temporadas y 171 partidos, mientras que Samu Costa tiene buen mercado y la dirección deportiva no ve con malos ojos venderlo después de haber aumentado su valor de mercado, sin impedir al jugador, que participará este mes en el Europeo sub-21, alcanzar objetivos mayores. El cántabro ha sido pieza importante tanto en el ascenso como en la posterior permanencia a pesar de que Rubi no contó con él en un primer momento; sin embargo, el caso Pacheco, con las tiranteces entre Álvaro Domínguez, representante de ambos, y el club rojiblanco le ha salpicado, reconociendo el propio Mohamed El Assy que el '6' no renovará. De ahí que el Almería lleve tiempo peinando el mercado hasta el punto de tener a Andy Diouf bastante avanzado.

El jugador francés ha sido una de las sensaciones en Europa a pesar de su juventud, elegido recientemente mejor jugador joven de la Uefa Conference League, disputando 18 partidos, materializando tres dianas a pesar de ser mediocentro y dando dos asistencias. El Basilea, llegó hasta semifinales, quedando apeado por la Fiorentina después de que el conjunto viola remontase (1-3) en tierras suizas el 1-2 de la ida. En total, ha participado en 57 partidos esta temporada, protagonizando siete asistencias.

🔴🔵 @FCBasel1893 midfielder Andy Diouf is the 2022/23 #UECL Young Player of the Season! 👏#UECLfinal — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) June 8, 2023

Tal es la proyección de Andy Diouf que el Basilea ejerció hace unas semanas la opción de compra por 5'5 millones de euros. El mediocentro francés estuvo cedido este curso en el equipo de Heiko Vogel por el Rennes, adquiriendo ahora sus derechos, consciente de que puede sacar rédito económico entre los diferentes pretendientes. El Almería deberá rascarse ahora el bolsillo, con una cantidad superior a esos 5'5 kilos, pero si por algo se ha caracterizado la entidad rojiblanca en los últimos años es por no temblarle el pulso a la hora de dejarse una buena cantidad por jóvenes prometedores, a pesar de habérsela pegado con algunos de ellos. El futbolista tiene un valor de siete millones de euros para Transfermarkt.

A pesar de no haber cerrado aún la operación, ésta se encuentra bastante avanzada, con algún equipo de las grandes ligas también llamando a las puertas de Diof y del Basilea. Zurdo, nació en la localidad francesa de Neuilly-sur-Seine en mayo de 2003. Con 15 primaveras aterrizó en el Rennes procedente del Athletic Club de Boulogne-Billancourt, habiendo pasado anteriormente por las categorías bases del Paris Sant-Germain.