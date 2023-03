El Almería B todavía cree en el play off

El Almería B tiene este domingo (12:00 horas) en el Anexo otra cita de vital importancia en la lucha por el play off, ese en el que todavía creen. Después de poner fin la pasada jornada a la mala racha con el sufrido triunfo (1-2) ante el colista en Melilla, los rojiblancos regresan al Anexo necesitados de una nueva victoria. El conjunto de Óscar Fernández recibe la visita del Huétor Tájar en un duelo directo por conseguir un billete para la promoción de ascenso, que ahora tiene a tan solo un punto.

La prueba no será sencilla para los almerienses, que se enfrentarán a su inmediato perseguidor del que les separa tan solo un punto y que viene de encadenar tres victorias consecutivas. Pero los rojiblancos no pueden fallar si quieren mantenerse en la titánica batalla por subir de categoría. Es por ello que el conjunto indálico quiere reencontrarse con el triunfo en casa, donde no gana desde el 8 de enero cuando remontó contra Maracena, y volver a anotar ante su afición después de quedarse a cero en sus tres últimos encuentros disputados en el Anexo.

Por su parte, los granadinos cuentan con mismas aspiraciones que los rojiblancos y la pasada jornada dieron un serio aviso al golear (3-0) a otro de los equipos llamados a disputar este play off como es el Atlético Malagueño, actual quinto clasificado y que recibe al líder Real Jaén. Tres puntos que fueron una grata noticia para los de Óscar Fernández, puesto que gracias a ello y a su victoria contra el ya descendido Huracán Melilla pudieron recortar distancias con los blanquiazules.