El Almería visita al campeón

No lo tendrá sencillo el Almería mañana. Rubi ha repetido por activa y por pasiva la dificultad de la cita de esta noche en una Copa del Rey en la que siempre hay sorpresas. Enrachado, en un estado de forma sensacional, ante su público y en su casa (a diferencia de otros modestos que se han tenido que mudar por un día en el torneo copero), el Arenteiro tiene mucho que ganar y poco que perder, a diferencia del Almería. Los gallegos, además continuarán compitiendo, mientras que los rojiblancos se marcharán de vacaciones nueve días una vez que Pulido Santana haga sonar el pitido final. Alguno como Touré ya está de asueto, en su caso, en La Meca.

De los 172 equipos de las cuatro primeras categorías, sólo el Arenteiro y el Sestao River están invictos

Se mide el Almería a uno de los rivales más en forma del fútbol español. De los 152 equipos que componen las cuatro primeras categorías, el Arenteiro es, junto al Sestao River, el único que aún no ha perdido. En Segunda Federación lleva 24 puntos de 30 posibles (nadie en los cinco grupos lleva más), mientras que en Copa Federación ha disputado siete encuentros, con seis victorias y un empate.

De hecho, desde principio de temporada está acostumbrado a jugar dos partidos por semana. Tras eliminar al Rápido de Bouzas (1-1, venciendo en penaltis), Estradense (0-1), Compostela (2-1), Naval (3-1), Zamora (2-1), Panadería Pulido (3-0) y Real Unión (2-0) se plantó en la final de la Copa Federación el pasado miércoles, sorprendiendo al Alzira en tierras valencianas para lograr en la prórroga su primer título nacional. De ahí que el Almería le vaya a hacer el pasillo antes del encuentro, como ya hiciese ante el Real Madrid la primera jornada de liga, días después de que el conjunto de Ancelotti ganase la Supercopa de Europa.

Los locales no claudican en el Municipal de Espiñedo desde febrero

El técnico del Arenteiro es Fran Justo, un orensano de 33 años que ya llevó al Valencia a la prórroga la pasada edición de la Copa. El técnico local, más joven que alguno de sus jugadores, ya ha avisado que quiere un equipo vertical, "con energía" y que muerda la salida de balón indálica. Con un 1-4-4-2 bien marcado en el que sus dos extremos, Marquitos y Pibe, juegan a pierna cambiada para buscar mucho disparo. La alineación podría ser la misma que jugó en Alzira el miércoles de la semana pasada, aunque Fran Justo duda entre Adriá Rojas y Diego García, sus dos porteros. El preparador gallego, con las bajas de los lesionados Lamelas y Conde, recupera a Vitra, citando a todos sus futbolistas para un día histórico.

Centelles, Guedes y Sviderskys, sin minutos esta temporada, debutarán

Deberá el Almería luchar contra un conjunto aguerrido y también contra los números: el Arenteiro no pierde en casa desde el pasado mes de febrero, cuando claudicó ante el Pontevedra (1-5). Rubi también quiere un Almería con energía, la proporcionada por los suplentes. Uno de los nombres propios será el de Centelles, que debutará esta temporada. El valenciano vio la roja estando en el banquillo el día del Sevilla y después sufrió un duro esguince de tobillo. La zaga la completarán Kaiky, Chumi y Pozo.

Puigmal, Portillo y Samu también tendrán sus oportunidades, con el luso buscando hacer un buen papel para recuperar ese hueco en el once tipo de Rubi que perdió en el encuentro ante el Rayo. Ramazani y Vinicius pondrán la velocidad por las bandas y Sousa apunta a ocupar la lanza de ataque. Los focos también iluminan a Guedes y Svidersky, quienes aún no han tenido minutos con la rojiblanca y debutarán en el segundo acto, sin descartarse incluso la titularidad del primero. También jugará un Milovanovic por el que el Almería hizo un importante desembolso económico y apenas ha participado en un par de encuentros, el último hace dos meses. Aunque el Mundial esté a la vuelta de la esquina, todos estos ingredientes invitan a pensar que se vivirá una bonita noche en Arenteiro, con unos buscando la machada y los otros no desaprovechar su oportunidad como titulares.