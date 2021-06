Ana Escamilla, una ‘leona’ de bronce

Poco a poco, el voleibol español va recobrando el prestigio perdido. Hasta hace pocos años, se trataba del segundo deporte de Almería y estaba en el top ten del panorama nacional. Sin embargo, la penúltima crisis [la financiera, no la del coronavirus] se cebó con el voley y muchos jugadores tuvieron que salir de España para dar un salto a sus carreras.

Una de ellas fue Ana Escamilla. La receptora almeriense está en su mejor momento deportivo, como ella mismo reconoce, después de una temporada en Italia y con contrato ya firmado en Alemania. Pero lo mejor de 2021 ha venido con la Selección Española, con el conjunto de las Leonas de Voley.

“Ha terminado bien este primer período con la selección, que ha sido bastante largo puesto que tuvimos primero la clasificación para el Campeonato de Europa, que lo conseguimos de forma exitosa, y ahora la Liga Europa. Creo que ha sido un torneo muy bonito, con un bronce que es el primero para la selección femenina”, dice una Ana Escamilla a la que se le ve especialmente orgullosa de lo logrado, teniendo en cuenta que se trata de “un grupo nuevo, con gente joven y no teníamos las expectativas altas. Ha sido un premio, no esperábamos llegar hasta aquí y nos vamos muy satisfechas”, y con un metal que va directo a la vitrina donde Ana guarda todos sus títulos y que depositará a la vuelta de vacaciones.

Con el magnífico sabor de boca del bronce, la receptora pasará sus vacaciones entre Lanzarote y Almería, tierras ambas de voley playa. “Ahora toca descansar, nada de voleibol ni de voley playa. Me hace falta recuperar el cuerpo, que a la vuelta tenemos el Campeonato de Europa”, donde estarán las mejores selecciones del viejo continente: “El objetivo principal de este período de selecciones era el Campeonato de Europa y nos clasificamos sin muchos problemas. Jugamos bastante bien. Ahora nos toca un grupo bastante complicado y vamos a seguir creciendo y a coger experiencia”, lo más importante para jugadoras tan jóvenes, pero que han logrado un éxito tan importante para esta generación.

Ana Escamilla, receptora almeriense "He aprendido mucho en Italia y logrado este premio con España, es mi mejor temporada”

Lo que de momento no van a poder disfrutar las Leonas del Voley es de unos Juegos Olímpicos. Precisamente por culpa de esa crisis que hizo bajar mucho el nivel nacional y de un cambio de normativo internacional, España no estuvo en ranking para disputar el preolímpico, que se disputó en 2020, en lo poco que permitió el coronavirus hace un año. De momento no, pero dentro de unas temporadas “sería un sueño” para Ana Escamilla defender la camisola nacional en la competición más importantes a nivel internacional para un deportista.

Esto en lo que se refiere a la experiencia de Ana con la Selección Española. Pero con su club, la almeriense también ha estado ronrando en todo momento los trofeos. “En Italia ha tenido una temporada muy bonita con el UYBA Volley, con final de Supercopa de Italia, cuartos de findal del play off y a la semifinal de la Champions League. Muy contenta, una temporada atípica, pero con buenos resultados”. Quizás no ha sido la campaña en la que más oportunidades ha tenido, pero los jóvenes en este deporte necesitan de entrenamientos y de minutos junto a jugadores ya formados para crecer en la pista: “He jugado menos que en año pasados, no iba como titular, lo sabía, pero he aprendido muchísimo de jugadoras de nivel mundial. Ha sido una de mis mejores temporadas por los títulos y por la experiencia que me llevo de Italia”.

Y es que la almeriense vuelve a Alemania, ahora con experiencia y con ganas de aportar como jugadora importante. “He fichado nuevamente en la Bundesliga, vuelvo al Potsdam. Voy a tener más responsalibidad en el equipo y queremos hacer un buen papel de Copa de Alemania y meternos en el play off de la liga”.