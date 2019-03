Escamilla y su triplete de MVP

Tiene la sana costumbre el voleibol de nombrar y galardonar cada jornada al mejor jugador. Tanto en la Superliga Masculina como en la Liga Iberdrola. En un deporte que no acapara tantos flashes ni informaciones en los periódicos, a los deportistas les halaga que reconozcan su trabajo. Es una motivación extra que también va en beneficio del equipo.

Sin duda, una de las grandes dominadoras de los MVP en la Liga Iberdrola es la almeriense Ana Escamilla. A sus 21 años, la receptora vivió una temporada repleta de éxitos y trofeos en Logroño, pero falto de minutos. Por eso, decidió buscar como jugadora en el FC Barcelona y de momento las cosas le están saliendo a pedir de boca a nivel individual: es una de las estrellas azulgranas, lo que le ha premiado la Federación Española de Voleibol al concederle tres distinciones de Most Valious Player de la jornada. “Contenta por cómo marcha la temporada tanto a nivel individual como a nivel colectivo. El equipo marcha segundo y luchamos por meternos en los play off para ganar el título liguero. Individualmente me están saliendo muy bien las cosas, gracias a la ayuda de mis compañeras he conseguido estos tres MVP. Espero que termine la temporada todavía mejor”, asegura por teléfono la almeriense, concentrada en las últimas jornadas del campeonato liguero, en las que el conjunto catalán busca asegurar el segundo puesto para un buen cruce en los play off, después de que en Copa de la Reina no les salieran las cosas. “Nos eliminó Tenerife en semifinales, fue un partido en el que no nos salió nada. Ahora queremos llegar a la final de los play off para ganar el título liguero”.

Allí lo más seguro es que espere Club Voley Logroño, su anterior equipo y el gran favorito nuevamente para alzar el título. “Siempre es especial jugar contra compañeras a las que tengo mucho cariño y respeto. De ellas he aprendido mucho, ojalá pueda jugar contra ellas la final”, entre las que destaca Amalia Portero, la otra almeriense de la Liga Iberdrola: “Me llevo muy bien, me ayudó mucho la temporada pasada y es una compañera a la que tengo cariño”.

Como tantas otras jugadoras, de voleibol o de cualquier otro deporte, Ana tuvo que salir de la provincia para triunfar en su pasión. “Almería siempre ha tenido buenos equipos de voley femenino. Nos falta tener un equipo en la máxima categoría como tiene el masculino. Es algo que me encantaría. Es difícil mantener un equipo en la élite deportiva y económicamente, pero ojalá haya algún día un proyecto que pueda conseguirlo”, y ser grande como Unicaja Almería: “Me alegré mucho por ellos cuando ganaron la Copa del Rey, tengo algunos jugadores conocidos y Manolo Berenguel fue mi segundo entrenador en la Selección Española”, finaliza Ana Escamilla, que no parará ni en verano, puesto que se marchará con la Selección Española a la Liga Europa y al Campeonato de Europa.