Fran Fernández ha pasado por rueda de prensa para analizar el encuentro de este viernes ante el Deportivo de La Coruña. "Es importantísimo porque son tres puntos vitales para el objetivo en un escenario de Primera. Espero que el equipo no salga a verlas venir como en Gijón. No tengo dudas de que el Dépor va a pelear hasta el final por el ascenso directo. Su responsabilidad es ascender sí o sí, pero tenemos que hacer nuestro plan de partido habitual”. Es por la importancia con la que se está tomando esta fase final del campeonato por la que no piensa todavía en su renovación: "Sería incoherente pensar en mi futuro sin conseguir la permanencia cuanto antes y ahora solo nos centramos en el Deportivo. Vamos a cerrar la permanencia y después podremos hablar".

Precisamente al zapillero le gustaría que todos sus jugadores estuvieran igual de involucrados en estos últimos partidos. "Ya no todo el mundo está metido al 100%, solo el 95% y me gustaría que fueran todos. Me duele ver a algunos que se quedan fuera de lista habitualmente, les pido un último esfuerzo", lo que no pasa con Juan Carlos Real, que vuelve a su estadio: "Real tiene la cabeza bien amueblada y quizá a nivel emocional tenga bastante carga pero confío en su concentración”.

“Tendrá más trascendencia pública ganarle al Depor que al Rayo Majadahonda, pero vale lo mismo. Mallorca, Oviedo o Cádiz no piensan en play off. Nosotros vamos a por los 47 puntos. Sería un buen regalo de casi 40 años que ya tengo, ganar en La Coruña. Ya he invitado a desayunar y no creo que me pidan nada más”, finalizó el entrenador almeriense la rueda de prensa.