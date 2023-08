Arrancan las últimas horas frenéticas del mercado: Eguaras deja el Almería

El Almería venía trabajando a lo largo del verano en desprenderse del centrocampista Íñigo Eguaras después de que el pasado curso tuviera un rol secundario. El navarro pone fin ahora a su etapa en el conjunto rojiblanco, al que llegó en el mercado invernal del año del ascenso, tras rescindir la relación contractual que unía a ambas partes y que expiraba en junio de 2024.

Con una pretemporada en la que su participación ha sido escasa, tan solo en el primer amistoso ante el Poli El Ejido llegó a jugar una parte y en el último ante el Granada ya no tuvo minutos, su salida estaba bastante clara. Además, no entró en ninguna de las tres convocatorias ligueras al no estar inscrito. En un primer momento su nombre se vinculó con el del recién descendido Elche, establando conversaciones también con el Tenerife, que, al igual que los ilicitanos, milita en Segunda División.

El centrocampista navarro llegó al conjunto rojiblanco en el mercado invernal de 2022 procedente del Real Zaragoza, que también militaba en la categoría de plata, convirtiéndose en el único refuerzo realizado a mitad de aquel curso para luchar por el ascenso a la entonces llamada Liga Santander. En aquel equipo que regresó a la élite del fútbol español disputó catorce partidos, seis de ellos como titular, en los que anotó un gol.

Esta pasada temporada el futbolista nacido en Ansoáin participó en un total de 26 encuentros, uno de ellos en la eliminación en la Copa del Rey ante el Arenteiro, marcando también un gol y dando una asistencia. En una decena de ocasiones partió de inicio, siendo más un jugador de recambio a las órdenes de Rubi.

Además de en el conjunto rojiblanco y en el maño, Íñigo Eguaras también ha militado en el Mirandés, el Sabadell y el Bilbao Athletic, habiéndose formado en Lezama donde compartió generación con Iker Muniain. Se trata de un futbolista que no fue hasta el pasado curso cuando pudo debutar en la máxima categoría y que cuenta con amplia experiencia en Segunda División.