Asoma la cuesta de marzo con otro 'Tourmalet' para el Almería

Antes de cerrar el mes tocará otro puerto de categoría especial, visita a Riazor para medirse a un Deportivo de la Coruña llamado al ascenso directo que en el duelo de ida no pasó del empate a un tanto . Y como guinda al pastel primera visita del Rayo Majadahonda a Almería tras imponerse por 2-0 en el Wanda .

Ganas de revancha, por tanto, no faltarán en ambas plazas norteñas. Como también las tendrá el Almería en la 30ª jornada, cuando reciba al Granada en el Mediterráneo en otro derbi andaluz de vecindad con el ánimo de devolverle el 1-0 del Nuevo Los Cármenes.

A ese enfrentamiento le seguirá otra salida complicada, por más que el Sporting no atraviesa por su mejor momento en El Molinón tras encajar un 2-3 ante el Rayo de Majadahonda en la última jornada. El duelo de ida también concluyó con 2-1 a favor de los unionistas, que remontaron un tempranero tanto de Pablo Pérez con goles de Álvaro Giménez y Andoni López.

Sus posibilidades reales de meterse o no en promoción van a venir determinadas por el calendario que se le avecina en un cargado mes de marzo que contará con cinco jornadas ligueras y en el que los unionistas afrontarán un nuevo ‘Tourmalet’ , tal y como el propio FF ya calificase los duelos consecutivos ante Cádiz, Osasuna y Málaga.

Los 40 puntos tardaron en lograrse diez jornadas más en las últimas campañas

El equipo dirigido por Fran Fernández ha alcanzado la cifra de 40 puntos en la 27ª jornada liguera, circunstancia que no ocurría desde que el Almería descendió a Segunda hace ahora cuatro campañas. En la 15-16, de hecho, se necesitaron 35 jornadas para lograr dicha cantidad, mientras que en la 16-17 se necesitaron 37 jornadas, a solo cinco del final liguero, para sumar esos 40. El curso pasado las cosas no fueron mucho mejor, ya que hasta la jornada 36ª el plantel rojiblanco no alcanzaba los 40. Otro síntoma de que algo ha cambiado para bien.