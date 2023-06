El Atlético, a por Marciano

El Atlético de Madrid va en serio a por Marciano. Son diversos los equipos de primera fila que han preguntado por el joven futbolista del Almería, pero ha sido el conjunto colchonero el que ha tomado la delantera para incorporarlo a su filial, recién ascendido a Primera RFEF, con vistas de que en un futuro dé el salto al primer equipo. El bisauguineano, con contrato hasta 2027, ha dado el visto bueno a la operación, según adelanta Relevo y ahora resta que el Almería y el Atlético de Madrid lleguen a un acuerdo, habiendo comenzado ya las negociaciones, según ha podido contrastar Diario de Almería.

Que el filial de la UDA esté en Tercera RFEF no ha ayudado a la continuidad de uno de los principales diamantes de la entidad indálica, incluso uno de los mayores activos a pesar de su juventud. A pesar de que ha sido una de las piezas más utilizadas por Óscar Fernández en el Almería B en el ejercicio ya concluido, Marciano aún es de primer año, presentándosele ahora una buena oportunidad para jugar en una categoría potente como es la Primera RFEF, entrenando también a las órdenes de Simeone. El club almeriense lo sabe y le facilita la salida, pero espera no desprenderse de él, buscando que se marche cedido y no traspasado. Ahí radica una de las claves de la negociación, queriendo el Atlético de Madrid adquirirlo en propiedad, aunque no ve con malos ojos lograr el préstamo siempre y cuando incluya una opción de compra.

Tal y como informa Relevo, ayer miércoles hubo una reunión entre dirigentes del Atlético de Madrid y los representantes del futbolista, llegando a un acuerdo y teniendo ahora que hacerlo ambos clubes. Tal es la confianza del Almería en Marciano que tiene una cláusula de rescisión de 40 millones de euros a pesar de sus 19 años. La UDA no lo quiere malvender, pero lógicamente está dispuesta a llegar a un entendimiento en el caso de que finalmente la operación se cierre como un traspaso. En las últimas horas las negociaciones se han enfriado y según ha podido saber este periódico, el jugador está citado en dos semanas para comenzar la pretemporada a las órdenes de Vicente Moreno.

El extremo también tiene ofertas de Segunda División, así como de la máxima categoría portuguesa

Marciano, en edad de juvenil, ha sido el jugador de campo que más minutos ha tenido en el filial (2.556). Con el Almería B ha jugado en 29 de las 30 jornadas (se perdió el encuentro ante el Huétor Tájar al estar con el juvenil para disputar la final de la Copa del Rey), siendo siempre titular. Con 15 dianas ha sido de largo el máximo goleador del filial rojiblanco (le sigue Gilbert, con cinco) a pesar de jugar más escorado en banda y una de las pocas buenas noticias del curso del filial. Alberto Lasarte tiró de él para la semifinal y la final de la Copa del Rey Juvenil, haciendo un gol en el primero, y Rubi lo convocó hasta en nueve encuentros de la recta final de temporada.

Polivalente (puede actuar tanto por las dos bandas como de ariete), llegó al Almería en enero de 2022 procedente del Leixoes, de Portugal, cuando aún no había cumplido la mayoría de edad. Como bien indica Relevo, ya ha iniciado los trámites para lograr la nacionalidad portuguesa y liberar plaza de extracomunitario. Lo ha hecho tras una infancia dura, en la que creció sin referencias paternas, con la emigración de su madre a Portugal y de su padre a Cabo Verde.