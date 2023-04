El peor Almería B en tres lustros

El Almería B repetirá por tercera temporada consecutiva en la quinta categoría del fútbol español, un salto demasiado grande que tienen que dar los jugadores del filial de un club cuyo primer equipo se encuentra en una de las mejores ligas del mundo. Si en las dos temporadas anteriores el argumento principal para justificar el no ascenso era el de haberse quedado a un gol del acceso a la siguiente fase y del ascenso, en esta pocos paños calientes se pueden poner, acabando el conjunto rojiblanco en la novena posición de una liga de 16 equipos.

El pasado domingo, el equipo de Óscar Fernández no hizo ni sus deberes y acabó a cuatro puntos de la quinta plaza, pero a las mismas unidades de la duodécima. El Huétor Tájar que ocupa la misma bajará si el Poli El Ejido, el Atlético Mancha Real y el Torremolinos pierden la Segunda RFEF y no asciende nadie más del grupo IX de Tercera RFEF. Nunca antes en la historia el Almería B había estado tan cerca de descender a la sexta máxima categoría. Así, restando los inicios del filial rojiblanco, éste nunca había protagonizado una temporada tan negativa, tangana incluida en Armilla, que acabó con 26 partidos de sanción entre los dos equipos. Además de los malos resultados deportivos, la afición no ha terminado de sentirse identificada con el equipo, alejado de ese filial con jóvenes de la tierra, al contrario de lo que ocurre en el juvenil A.

Después del descenso del ejercicio 18-19, cuando el Almería B fue colista en el grupo IV de Segunda División, con apenas 23 puntos en 38 jornadas, el filial ha dado pocas alegrías. Justo desde la llegada de Turki Al-Sheikh. En esa 19-20 que se paró por la pandemia, el conjunto rojiblanco acabó quinto, a tres puntos del Real Jaén, que disputó la improvisada fase de ascenso. Nandinho repitió, el equipo quedó quinto en el grupo de los seis mejores, eliminó al Torremolinos (2-1) en la primera eliminatoria, pero cayó eliminado en la segunda ante el Antequera (0-0). El pasado curso, ya con Óscar Fernández a los mandos y ya con la nueva Tercera RFEF (menos equipos y siendo la quinta categoría del fútbol español), el Almería B perdió la segunda posición al empatar (1-1) ante un Torremolinos ya ascendido, lo que, a la postre le costó la eliminación ante el Utebo. Cuarto, con 57 puntos, venció al Marbella (1-2) y Huétor Tájar (1-2), pero no superó la última ronda, con un 1-1 ante el Utebo.

La afición no ha terminado de sentirse identificada con el filial rojiblanco

Era la sexta promoción a Segunda B / Segunda RFEF que disputaba en su historia. La primera fue en el ejercicio 08-09, con Trujillo en el campo y Carlos Ríos en el banquillo. En una dura Tercera de 21 equipos, el Almería B fue segundo, con 82 puntos. El Ávila fue el verdugo en la primera eliminatoria, pasando por el valor doble de los goles en caso de empate (1-1). Al año siguiente, después de quedar cuartos en la fase regular, con 61 puntos, los rojiblancos se deshicieron del Santa Eulalia (2-1 y 2-2) y del Burgos (0-0 y 1-2), pero cayeron ante el Hospitalet (1-1 y 0-0), ascendiendo finalmente al comprar Alfonso García por 725.000 euros la plaza dejada por el Atlético Ciudad. Galca inició esa temporada y Salmerón la acabó.

En Segunda B el filial militó durante seis temporadas consecutivas (10-16). En la temporada 12-13 se quedó quinto, empatado con el Lucena, cuarto, y en la 14-15 sí disputó la fase de ascenso a Segunda División a pesar de que el primer equipo descendió a la categoría de plata. Ese equipo de Miguel Rivera empató (2-2) en la ida en el Mediterráneo y también en la vuelta (1-1) cayendo por la diferencia de goles. Al año siguiente bajó y en la 16-17 se la volvió a pegar en la promoción tras ser tercero en la liga regular: 0-1 y 1-1 ante el Langreo y 1-0 y 2-0 frente al Real Sporting B. Sí subió un año después en una Tercera formada por 22 equipos. En la fase de ascenso se deshizo del Villarrubia (1-4 y 3-1), de la Arandina (0-0 y 3-2), con gol de Batalla en el descuento) y del Villarrobledo (3-6 y 2-0).

La primera temporada del Almería B fue en la 97-98, en Primera Regional (lo que ahora sería Segunda Andaluza, quinto escalafón en aquel momento). Campeón, jugó al año siguiente en Regional Preferente. Quedó segundo y disputó la promoción de ascenso a Tercera, con el Mancha Real, Loja y Manilva-Sabinillas. Con tres triunfos, un empate y dos derrotas, se quedó a dos puntos de los jiennenses, que sí subieron. En Regional Preferente estuvo otros tres cursos más: fue cuarto en la 99-00, a dos puntos de la fase de ascenso; tercero en la 00-01, el Vera le quitó la plaza de promoción en la última jornada con un contundente 4-0 entre ambos; y segundo en la 01-02. En ese mágico 2002 el primer equipo subió a Segunda y su filial, a Tercera después de hacer diez puntos en una promoción de ascenso con el Martos, el Santa Fe y el Fuengirola-Los Boliches. Posteriormente estuvo ocho temporadas (02-10) en una dura Tercera de 20 y 21 equipos, pero nunca estuvo tan cerca de descender a la sexta categoría del fútbol español.