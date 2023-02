A Wellington, del Almería B, le caen once partidos de sanción y dice adiós al curso regular

No está siendo una temporada fácil para el filial de la UD Almería, que le está costando en exceso hacerse con una plaza en el play off de acenso a Segunda RFEF. Pero más allá de los resultados cosechados tampoco lo está siendo. Así, la tangana producida en el último desplazamiento realizado por los de Óscar Fernández, en el encuentro que midió a los indálicos con el Arenas de Armilla, no ha salido nada barata.

De esta manera, el central Wellington, que recaló este pasado verano tras su etapa en el Criciúma de su país natal, ha dicho adiós a lo que resta del campeonato regular tras su expulsión en Armilla. El defensa del conjunto rojiblanco está cumpliendo una sanción de once partidos desde el pasado domingo, en el choque que enfrentó al filial almeriense y al Atlético Malagueño.

Así, al brasileño le ha caído un encuentro por ver la quinta amarilla del curso y otros diez por "agresión a un contrario, originando lesión dada cuenta del alcance de la misma (fractura de tabique nasal), según parte médico aportado", tal como ha decretado el Juez de Competición y Disciplina de Tercera RFEF. Una sanción con la que también se perdería también la primera eliminatoria del play off de ascenso a Segunda RFEF, esta temporada a ida y vuelta, en caso de que los rojiblancos lo disputen.

Por su parte, el mediocentro rumano, aunque criado desde pequeño en la provincia almeriense, Andrei ha recibido otra sanción de cinco encuentros. En su caso cuatro de ellos por "agresión a un contrario más otro encuentro de suspensión por provocar a un contrario", según refleja el apartado de consulta de sanciones de la RFAF.

Mientras, el atacante del Arenas de Armilla Dani Delgado está cumpliendo una sanción de diez partidos, con lo que también será baja para lo que resta del campeonato liguero. En su caso dos de ellos son "por provocar con un insulto a un contrario", otros cuatro encuentros de suspensión por "agredir a un contrario una vez expulsado", y otros tantos por "insultar al árbitro, estando expulsado", según ha dictaminado también el Juez de Competición y Disciplina de la categoría.