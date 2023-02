El Almería B se olvida del gol en el Anexo (0-0)

Al filial de la UD Almería se le está enquistando la temporada. Los rojiblancos, que ante el Atlético Malagueño tenían una oportunidad de oro de dar el salto a los puestos de play off que marcan los blanquiazules, se quedaron una jornada más, y ya van tres, sin ver portería en el Anexo. El conjunto indálico no pudo vencer a los de Funes, que este mes amplió su vinculación, encadenando su quinta jornada sin llevarse los tres puntos para complicarse aún más la vida.

Los rojiblancos pudieron vencer. De hecho gozaron de numerosas ocasiones, sobre todo en la primera parte, para abrir el marcador, topándose con un Atlético Malagueño que no vino hasta Almería para marcharse de vacío. Pero tanto perdonaron los chicos de Óscar Fernández que al final casi la acaban pagando ante el otro filial de este grupo IX de Tercera RFEF, que llegaba después de caer ante el Málaga City en un partido que cortó su racha de diez encuentros sumando.

El primer tiempo arrancó con una clara superioridad almeriense, gozando de las primeras y claras ocasiones del partido. Así, ya en el primer minuto la tuvo Gilbert de cabeza, pero su disparo se perdió por encima de la portería de Carlos López. No tardó en avisar más tarde Marezi, después de un error en la salida del balón en el saque de puerta que cortó el catalán, se la dio al serbio y este la mando fuera. Mucho estaban perdonando los rojiblancos.

Pero los de Óscar Fernández lo siguieron intentando, volviendo a tenerla Marezi que tras un balón en largo de Aarón la picó sobre el portero y la pelota se marchó por alto. Fue entonces cuando los malagueños obligaron a Obón intervenir por primera vez, despejando de puños. Pero el dominio continuaba siendo local, con oportunidad para Marciano superado el cuarto de hora, pero el disparo del atacante bisauguineano no fue entre los tres palo.

Poco a poco, los blanquiazules se iban acercando a campo rival para hacer trabajar a la defensa rojiblanca. De esta manera, en el 24' la tuvo Chupete con un disparo que tocó en un defensa local. Pero Juanma estaba siendo el principal peligro de los malacitanos, sobre todo con Chupete que lleva ya seis dianas esta temporada.

Los rojiblancos gozaron de numerosas ocasiones durante la primera parte para ponerse por delante en el marcador

No obstante, los almerienses seguían probando al meta visitante. De esta manera, restaban menos de diez minutos para poner rumbo al túnel de vestuarios cuando Marezi recibió en largo, el serbio se fue acercando a la línea de fondo y cuando la quiso poner atrás un defensa interceptó el balón. Los mejores minutos visitantes se estaban viviendo en este tramo final de la primera parte, teniéndola en el 44' otra vez Chupete, pero su disparo se marchó fuera. Acto seguido la tuvo el local Marciano, que también perdonó para llegar al descanso sin goles.

La segunda parte comenzó con un guion totalmente distinto. Si en los primeros cuarenta y cinco minutos el dominio estaba siendo rojiblanco, el segundo acto empezó con los blanquiazules inquietando más a su rival, si bien les estaba costando probar a Obón. Así, superada la hora de partido la tuvo Marciano que se lanzó en plancha, perdiéndose su remate por línea de fondo. Los malagueños respondieron minutos más tarde con un disparo de Balta que se estrelló en el meta del conjunto almeriense.

Un segundo tiempo en el que los rojiblancos no había dicho su última palabra. Así, Lokosa, que minutos antes acababa de entrar, probó fortuna con un disparo desde la frontal que obligó a la estirada de Carlos López. No obstante, los malacitano también quería los tres puntos y lo demostraron con un lanzamiento de falta de Balta que tocó en la barrera para forzar el saque de esquina. Fue entonces cuando el choque se convirtió en un ida y vuelta con ocasiones para ambos equipos, que no estaban del todo finos de cara a puerta.

Núñez, que también salió desde el banquillo en la segunda mitad, la tuvo con un disparo desde la frontal que se marchó por alto del marco blanquiazul, para más tarde tenerla Lokosa con un flojo disparo. Las últimas ocasiones las protagonizaron los visitantes, topándose con una gran reacción de Obón para mantener la portería a cero. Así, la tuvo de cabeza Rafa al rematar un saque de esquina y, ya en el descuento, la tuvo el defensa Murillo en un lanzamiento de falta raso que el meta local se estiró para mandarla a saque de esquina.

Al final, reparto de puntos. Y una semana más, y ya van tres, los almerienses se encuentran negados de cara a puerta en el Anexo para complicarse sus opciones de entrar en play off al desaprovechar la oportunidad de pasar a los malagueños, que marcan los puestos de privilegio. De esta forma, los rojiblancos encadenan su quinta jornada sin vencer en una más que irregular temporada en la quinta categoría del fútbol español.