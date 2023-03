Áxel Mondi comienza con “buenas sensaciones”

Es la tercera vez que se ve en esta tesitura, más sus varias estancias desde principio de temporada al frente del banquillo ahorrador, con una cosecha como primer entrenador de nueve títulos nacionales, tres de liga, tres de copa y tres más de supercopa, y el ‘no título’ de ser subcampeón de Europa. Áxel Mondi ha retomado el mando pasando un momento difícil, dada la persona a la que sustituye, y lo ha hecho con la misión de lograr la reacción de la plantilla ante lo que queda del curso, que es lo más importante. En juego se pone la Superliga, llegan los playoffs, y tiene un partido de fase regular para intentar convencer de que es posible llegar lejos. Compartida pista con los jugadores, confía en lograrlo.

Sus primeras palabras han sido sinceras en cuanto a su sentir más íntimo: “Ahora estoy un poco mejor; cuando la junta directiva me propone hacerme cargo del equipo, pues fue un shock muy importante porque estaba haciendo otros roles en el club, otras funciones, y no esperaba en absoluto una decisión así, pero ya hoy, después de haber tomado ayer contacto con el equipo por la mañana y por la tarde, me siento mejor, creo que realmente podré aportarle al grupo lo que necesita para que haya un cambio al menos de actitud”. Debe ser “hacia todo, hacia el juego, hacia el público, hacia nuestra gente”, y que “sean realmente ellos mismos, jugar como lo que son, que son grandes jugadores”.

El técnico hispano-argentino, al ser preguntado por sus primeras sensaciones, ha dado un mensaje tranquilizador: “Sinceramente, bastante bien, porque trata de que estén más seguros de lo que hacen, tranquilos, estimularlos permanentemente… las sensaciones son buenas”. Ha abundado al respecto: “Creo que podrán lograrlo, y espero que en este poco tiempo hagan el cambio de chip”. Se ha sumado a si mismo, “veremos si somos de verdad capaces de realizarlo en este escaso margen de tiempo”, textualmente, y que a nadie le quepa la menor duda de que “vamos a intentarlo, claro que sí”. Su trayectoria en el club es muy extensa y a través de sus distintas facetas ha participado en más títulos.

Habituado a ello, a un Unicaja Costa de Almería campeón, en principio debe verse como una utopía revalidar el título liguero, pero los partidos hay que jugarlos: “Sinceramente yo creo que vamos a esperar a ver un poco la reacción de este sábado, y cómo comenzamos el playoff, y luego hablamos, porque esto es subir escalones”. Por lo tanto, no ha querido ‘vender humo’ y sí ilusión en aportar: “Primero este sábado, luego el cuarto de final, y si subimos esos dos escalones todas las puertas estarán abiertas; Soria ha ganado su Copa del Rey pensando en escalón a escalón y así vamos a hacer nosotros, que tenemos un partido importante este sábado en cuanto a la actitud y al posible cambio de chip”.

Ha insistido en que “todas las posibilidades están abiertas, porque cuando uno comienza una liga tiene todas las opciones, y más cuando ahora comienza un playoff”, y le motiva que su ‘redebut’ sea frente a Teruel: “Me encanta, es un club histórico, hemos tenido ya muchísimas batallas, unas las he ganado, otras las he perdido, así que eso es el deporte, y más este, en el que no hay opción al empate, uno gana, otro pierde, uno es campeón y otro no”. Ha delimitado muy bien la importancia del choque: “Lo es más para nuestras sensaciones que por el resultado, me gustaría que el equipo se sienta cómodo sobre el campo, con más confianza y seguridad, y eso seguramente se trasladará al juego”.

No ha ocultado que “ganar este partido les vendría a los jugadores muy, pero que muy bien”, desdramatizando: “No es el gran objetivo, nuestra posición en la tabla va a ser la misma se gane o se pierda, pero sí quiero ver que haya otras sensaciones durante, antes y después del partido”. Sobre este Pamesa Teruel, “es un buen equipo, joven, que tiene muchas ganas de triunfar y de lograr cosas, lo que se vio muy bien en la Copa del Rey, su ambición y su buen juego”. En resumen, “es un gran rival, un rival duro”, aunque en el lado verde “tenemos grandes jugadores también y falta darle al clic para mostrar que se puede tener una rivalidad igualada contra Pamesa Teruel”.

Como no, ha sido muy complicado sustituir a Manolo Berenguel: “Siempre lo digo, para mí hay dos grandes ‘hijos deportivos’ en el aspecto de que además de haberlos entrenado les he instado a ser entrenadores, uno es Manolo y otro es Charly Carreño, así que tener que reemplazar a alguno de ellos me resulta un poco difícil”. Dicho esto, “todos somos conscientes de que estamos en el deporte, que el deporte cambia, que tiene que tomar decisiones que realmente favorezcan el crecimiento y la mejora de los equipos, y si esta decisión de la junta directiva ha sido para ella la mejor, pues la asumimos como hombre de club y para adelante”.

Áxel Mondi ha insistido en que cree que puede “aportarle algo al equipo en lo que necesita y voy a intentar hacerlo”, textualmente. Por último, su mensaje se ha dirigido a la afición, la pieza clave para revertir lo que ha venido sucediendo hasta ahora: “Creo que nuestra gente va a estar, y ojalá que el equipo disfrute en el campo de juego, que es lo que vamos a tratar de hacer para que eso se transmita a la grada”. En esa línea, “creo que el público de Almería es muy sabio, sabe mucho de voleibol, y cuando ve a un equipo disfrutar, se contagia y a su vez eso le hace muy bien al equipo”. El llamamiento ha sido directo: “Os quiero ver a todos aquí, a que disfrutéis y que entre todos podamos dar el cambio”.