En el Ayuntamiento aún no consta solicitud formal para reformar el Estadio o levantar la Ciudad Deportiva

En la entrevista concedida a Diario de Almería por Mohamed El Assy el pasado 20 de febrero, el CEO de la UD Almería indicaba que en cuestión de un par de semanas se conocería la decisión final del club sobre la reforma del Estadio de los Juegos Mediterráneos y la primera piedra de la futura Ciudad Deportiva: "Cuando el Ayuntamiento diga, nosotros lo tenemos todo listo, estamos esperando que en las dos próximas semanas podamos anunciar el acuerdo. Si quieres tomar el Estadio y hacer cambios hay muchas complicaciones. Hicimos un estudio y una presentación que conocen los abogados. También tomamos los terrenos de Alfonso García, pero necesitamos revisar algunos artículos porque hay problemas para profesionalizar al club según estaba recogido. En el estadio del Barcelona, por ejemplo, no hacen yoga. Mucha gente depende del Estadio en la ciudad, como los atletas, y comprendo que sea complicado también para los políticos, no es fácil. No puedo quedarme sentado en una silla y decir lo que quiero sin ponerme en la posición del otro. En dos semanas anunciaré la situación final para el Estadio y la Academia también. El trabajo está hecho. El problema son los papeles, pero en cuatro meses acabamos el trabajo", explicó literalmente el directivo egipcio.

Resulta que el 'problema de los papeles' no es baladí. Puestos en contacto con responsables del Patronato Municipal de Deportes, lo cierto es que a día de hoy ni en el área de Deportes del Ayuntamiento ni tampoco en la de Urbanismo consta que la entidad rojiblanca haya presentado ningún tipo de solicitud para cualquiera de las infraestructuras.

Este extremo impediría que las obras para mejorar el recinto puedan estar listas en su primera fase para este verano, tal y como intenciona el club, explicando además que a nivel técnico el tiempo mínimo para mover la burocracia que requiere llevar a cabo una concesión pública es de seis meses (la realizada en la etapa de Alfonso García se considera papel mojado porque al club no le interesan las condiciones), con lo que la Academia, que Turki al-Sheikh llegó a prometer para abril en su primera y única comparecencia pública hasta la fecha, no podría iniciarse hasta finales de 2020 en el mejor de los escenarios.

Está por ver qué determinación adopta finalmente la entidad, si se decanta por ir de la mano del Ayuntamiento para acometer las mejoras prometidas en el Estadio y levantar la Academia Rozam en terrenos públicos, como hasta la fecha ha sido su intención, o tienen previsto desarrollar alguno de los proyectos a nivel privado. Extraña en buena medida que ante el Consistorio todavía no se haya presentado ningún documento de compromiso formal.