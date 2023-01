Baptistao: "Tenemos que ser más intensos que el Atleti"

Rubi recupera a Leo Baptistao para el encuentro del próximo domingo (16:30 horas) en el otrora Estadio de los Juegos Mediterráneos. El extremo brasileño se perdió el duelo ante la Real Sociedad por un proceso gripal, apuntando ahora al once ante el conjunto madrileño, una vez que ya se ha recuperado y se ejercita con total normalidad junto a sus compañeros. A sus 30 primaveras aporta la experiencia necesaria en un neófito vestuario que el domingo se medirá a un Atlético de Madrid en el que Baptistao jugó once encuentros durante la primera mitad del curso 13-14 después de abonar por él siete millones de euros al Rayo. Su balance a las órdenes de Simeone fue casi perfecto: nueve victorias y dos empates, debutando en Champions, con gol incluido ante el Zenit.

- ¿Llegará el Atlético dolido?

Es un partido muy importante. Tenemos que hacernos con los tres puntos para acercarnos a nuestro objetivo. Sabemos que va a ser un desafío. El Atleti tiene un fútbol muy intenso, por lo que tenemos que salir más intensos que ellos para poder ganarlo. Tenemos la experiencia de la pasada semana. Ya hemos pasado página, estamos haciendo un gran trabajo esta semana.

- ¿Les hace falta perderles el respeto a los grandes?

Siempre nos lo hemos creído. Lo más importante es seguir con la ilusión que estamos teniendo, continuar creyendo y salir al 200%.

- No estarán Savic ni Joao Félix, pero el Atlético cuenta con otras grandes individualidades. ¿Cómo se les para?

Son grandísimos futbolistas juegue quien juegue, desde el portero hasta el delantero, tanto en el once como en el banquillo. Es una motivación. Hay que salir muy intenso desde el primer minuto. Siempre en casa los 30 primeros minutos están siendo perfectos. Hay que seguir en esta línea, haciendo buen fútbol.

- ¿Es más peligroso un Atlético necesitado?

El Atlético de Madrid es de los pocos equipos que cuando está arriba mantiene su intensidad; y cuando no está tan arriba, da un puntito más. No les afectará la presión, estarán muy fuerte mentalmente, saben que tienen un gran equipo. Les falta un punto de suerte en los partidos. Espero que no lo tengan este fin de semana y el Almería pueda ganar.

- ¿Cómo de especial es el partido para Baptistao?

Siempre que me enfrento a un equipo en el que he estado es muy especial para mí. En el Atlético sigo teniendo amigos, siempre me han tratado fenomenal y será un partido especial.

- ¿Cómo encaran el partido mentalmente tras perder ante la Real Sociedad?

Los últimos partidos lo estamos tomando como finales. Tenemos un objetivo, estamos en busca de ello y hay que afrontar los partidos con la seriedad y motivación necesaria.

- ¿Cuál es su valoración individual del primer tercio de campeonato?

Estoy muy feliz en el Almería. Me he adaptado muy rápido a los compañeros y al estilo de juego. Siempre que salgo al campo intento ayudar a mis compañeros tanto con balón como sin él. Estoy haciéndolo bien de momento, pero no me conformo: siempre quiero más y mejorar.

- ¿Está a su mejor nivel?

No puedo estar conforme con lo que hago, siempre hay que buscar más. Puedo dar mucho más al equipo.

- ¿Cómo se está entendiendo con Luis Suárez?

Está haciéndolo fenomenal. Es un gran chico, una buena persona. Parece que lleva mucho tiempo en el vestuario, es muy educado y habla con todos. En el campo es un grandísimo futbolista, todos le conocemos. Nos va a dar mucho.

- Ayer decía Mohamed El Assy que el equipo no va a descender. ¿Cómo encajan ese tipo de declaraciones?

Hay que ser positivo, pensar en positiva y llamar a esa energía. Estoy con él porque vamos a lograrlo, podemos y seguro que haremos un gran año.