Búrdalo: "Tiene que ser el año de la consolidación del Poli en la categoría"

El nuevo técnico del Poli Almería, Álvaro García Búrdalo, compartió sus primeras impresiones como entrenador del conjunto rojiblanco en un vídeo que el club subió a sus perfiles oficiales de redes sociales. El almeriense, aún en Jordania, aseguraba que "fueron varios los factores que me llevaron a aceptar la propuesta del Poli Almería. Tengo una dilatada experiencia en el fútbol formativo y ahora me pedía el cuerpo da un salto a un fútbol más competitivo y estaba esperando una oportunidad de este tipo. Siempre he sentido que encajaba conmigo la filosofía de sentimiento de pertenencia y apostar por la gente de Almería que tiene este club".

El mediocentro David Simón, procedente del Berja CF, se convierte en el primer fichaje del Poli Almería para la temporada 2019-2020

Sobre sus objetivos para la campaña 2019-2020, García tiene las ideas muy claras y considera que "será una Tercera División muy divertida, con clubes históricos, equipos con grandes presupuestos y grandes plantillas y ahí estará el Poli Almería, dando guerra. Este año tiene que ser el año de la consolidación del equipo en la categoría. No vamos más allá que semana a semana y partido a partido". Para finalizar, el nuevo director del banquillo del histórico club almeriense, quiso mandar un mensaje a los fieles seguidores del Poli diciendo que "vamos a darlo todo a nivel trabajo e implicación para que cada domingo el aficionado se pueda ir del campo con una sonrisa que le dure toda la semana”. Además, Agradezco muchísimo la acogida que ha tenido toda la afición, es un placer notar tanto cariño y sentirte en casa desde el primer minuto".