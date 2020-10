No se había cumplido ni medio minuto de partido cuando los locales inauguraron el marcador de esta contienda cuya disputa estuvo en peligro hasta 24 horas antes, por confirmarse dos casos de COVID-19 en el Lorca Deportiva y otro, el de Dani Cara, en un CD El Ejido que remontó a domicilio el tempranero tanto pero encajó el segundo de los locales a falta de un minuto para el final.

Un buen pase de Mauro Marconato a la banda derecha para Emilio acabó en un centro perfecto del lateral que convirtió Musoni en un 1-0 que ponía el partido muy cuesta arriba desde bien temprano para los ejidenses. Un jarro de agua fría inesperado para el CD El Ejido, que no olió la pelota en esta primera jugada de un choque que estuvo cerca de empatar en el minuto 6, cuando Leo Ramírez ejecutó con la zurda una falta al borde del área que mandó al palo. No perdonaría Juanje en el 10'. Buena asistencia de Olavide para el de La Línea de la Concepción, que no falló ante Martínez y niveló de nuevo la contienda (1-1).

Sin un dominador claro, lorquinos y ejidenses mostraron mucha intensidad sobre el césped sintético del Juan Martínez Casuco en este primer tramo del duelo, con un cuadro local más volcado sobre el campo de un rival que demostró una gran capacidad de reacción. Como ocurrió en la jornada inaugural, ante el Betis Deportivo (3-0), los del Poniente almeriense empezaron a ir de menos a más con el paso de los minutos en este primer período, pero los de casa seguían insistiendo en ataque. De nuevo balón desde la banda derecha que cazó Musoni, remató de chilena en el 20' pero Arco estuvo atento para parar el balón.

Los lorquinos empeaban a tener más la posesión ante un cuadro de Tito García Sanjuán que enseñaba los dientes a la contra, aunque los acercamientos más claros cayeron en la recta final de este primer período del lado de los murcianos. Pese a ello, el choque se marchó al descanso con el empate. Estaba todo por decidir en el anexo de un Francisco Artés Carrasco en el que se hubiese jugado esta cita si el estado de su terreno de juego lo hubiese permitido.

Etxaniz marcó su primer gol como celeste en competición oficial

Tras la reanudación, casi se repite la historia del comienzo del partido, pero el disparo de Musoni, antes de cumplirse el primer minuto de la segunda mitad, se marchó rozando el palo. Consciente de que su equipo necesitaba más pólvora, García Sanjuán dio entrada a Parla y a Rodrigo Rivas, que formó pareja en la delantera con Etxaniz, que en el 60' estuvo muy cerca de poner por delante a los celestes en un testarazo ante el que se tuvo que lucir bajo palos Iván Martínez.

Apretó el CD El Ejido ante un Lorca Deportiva que había bajado la intensidad en este período que estaba teniendo más interrupciones que el primero. Los ejidenses avisaron en varias jugadas a balón parado y en el 68', al aprovechar un buen pase en largo, Etxaniz, ahora sí, obtuvo premio a su insistencia ante la meta local y adelantaba a los almerienses (1-2), que ya lo estaban mereciendo. Fue el primer gol del vasco con la elástica celeste en competición oficial.

El crono corría y los ejidenses seguían buscando la meta de su oponente para encontrar una tranquilidad absoluta que no llegaría, porque los locales se lanzaron a por todas en la recta final con el objetivo de arañar un punto y sus planes sí que salieron bien. A falta de un minuto para cumplirse el tiempo reglamentario, Marconato aprovechaba un rechace en el área para cabecear al fondo de la red y empatar el duelo (2-2). Los almerienses pagaron caro un despiste defensivo y vieron como se escapaban dos puntos que ya parecía que estaban asegurados. A pesar de ello, el CD El Ejido ofreció una buena imagen en territorio lorquino, donde firmó tablas y sigue caminando en positivo.