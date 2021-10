Alcoy: "El CD El Ejido está en el fango pero va a salir de ahí"

Este viernes tomaba la palabra el técnico de un Club Deportivo El Ejido que afronta este domingo a las 17:00 un complicado encuentro en casa del Real Murcia. “Al igual que el Hércules, es un equipo impropio de esta categoría, pero si están aquí es porque se lo merecen. Vamos a jugar en un campo de Champions, ante 10.000 espectadores, eso te motiva, pero será un partido muy difícil por la entidad del rival”, comentaba el preparador valenciano de un cuadro celeste que lleva seis jornadas seguidas sin ganar, sumando dos puntos.

Sobre este bache, Fran Alcoy recalca que “hay que acostumbrarse a que el fútbol no es justo. El equipo lleva seis puntos, pero hemos merecido muchos más. Hay ciertas cosas que pueden caer de tu lado y otras no. El mensaje es que las cosas buenas, que se hacen muchas, se mantengan, y esas pequeñas que nos están penalizando que se eviten, porque cuando el fútbol no te está dando nada hay que cuidar mucho todo”. Sobre el Murcia, comenta que “tiene grandes individualidades, gran presupuesto, gran plantilla y como bloque funcionan. Ellos solamente han cedido en casa un empate con el Pulpileño. Es un equipo que trabaja bien todos los aspectos, pero solo le vale ser campeón. Nosotros estamos preocupados por estar mal clasificados y ellos por estar a siete puntos del primero”.

Con su plantel totalmente disponible, informa que “el ánimo es bueno, este equipo está motivado, está vivo. Pero estamos en el fango de la tabla y hay que salir de ahí, sin pensar a cuanto está el quinto clasificado ni ese tipo de situaciones. Hay que ir a Murcia a salir a ganar el partido”. Para finalizar, mensaje para una afición a la que “solo puedo darle muestras de agradecimiento, el equipo va a salir de este más temprano que tarde. El equipo lo va a dar todo”.