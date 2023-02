Cabello: "El Ayuntamiento hace muy poquito"

El técnico celeste habló después del importante triunfo del Poli El Ejido en su visita al Mar Menor, donde un hombre que salió desde el banquillo acabó siendo decisivo. David Cabello se mostró contento con los suyos después de conseguir "tres puntos fundamentales". Pero también dejó recados a las instituciones. "El Ayuntamiento no nos ayuda", señaló el entrenador del conjunto ejidense para alzar la voz una vez más después de quejarse del colectivo arbitral la pasada jornada.

David Cabello, consciente de la enorme importancia que tenían los tres puntos en juego, afirmó que "son tres puntos fundamentales los que hemos conseguido y había que defender ese resultado". De esta manera, haciendo una lectura del encuentro explicó que "es un partido que ellos disputan muy bien este tipo de encuentros, lo domina muy bien, la superficie al final también es un hándicap para poder jugar aquí y desarrollar lo que nosotros queremos".

"Hay que darle el valor que tiene porque son tres puntos importantísimos en un campo muy complicado, posiblemente de los más complicados de la categoría ante un grandísimo rival", analizó Cabello durante su comparecencia. Asimismo, el técnico celeste mencionó que "muchas veces no se le da importancia a ganar este tipo de partidos y la tiene y mucha".

David Cabello "Hay jugadores que no están participando que son muy importantes y que van a ser muy importantes de aquí a final de campeonato"

También tuvo una vez más palabras hacia sus futbolistas que están contando con menos minutos. Así, indicó que "hay jugadores que no están participando que son muy importantes y que van a ser muy importantes de aquí a final de campeonato". Con respecto a los pocos movimientos durante el partido hizo referencia el entrenador de este Poli El Ejido. "Prácticamente no hemos hecho cambios porque no creíamos conveniente hacer tantos cambios. Creo que ha habido un trabajo realizado anteriormente y que nos tenía que dar sus frutos", dijo sobre ello.

Todo ello antes de mostrarse muy crítico con las instituciones. Así, Cabello comentó que habrá gente que no esté contenta y no se alegre de esta victoria del equipo", añadiendo que "sintiéndolo mucho este equipo no va a bajar los brazos". "Hay gente que no se alegra de que el equipo gane, que el equipo le vaya bien y que asome la cabeza por esa zona más tranquila", manifestó el entrenador del conjunto ejidense, quien admitió "estar muy contento y satisfecho por el buen hacer del equipo".

"El club está en una situación grave, complicada, difícil y el apoyo por parte de ellos es nulo, cero"

Fue entonces cuando David Cabello no dudó en alzar la voz, ya de forma directa, ante el papel de las instituciones con la entidad presidida por Alejandro Bouza. De esta manera, se quejó del consistorio ejidense de la siguiente manera: "Tenemos un Ayuntamiento que no nos ayuda en absoluto, nos pone impedimentos a utilizar instalaciones, nos pone impedimentos para una serie de cuestiones porque nos ven medio muertos. El club está en una situación grave, complicada, difícil y el apoyo por parte de ellos es nulo, cero. Yo voy a ver otros deportes y los veo sentados en los palcos. En nuestro palco se sienta muy poquita gente y menos en estos momentos. Y estamos jodidos y estamos en momentos muy delicados, momentos muy duros a nivel económico, a nivel deportivo y aquí remamos siempre los mismos".

De esta forma, el técnico celeste, que comentó que "hay gente en la ciudad que no quieren ver levantar la cabeza al Poli El Ejido", aseguró una semana más que "van a levantar la situación entre todos. Entre la afición, entre los jugadores que se están dejando la cara, entre la junta directiva que se tiene que matar para buscar dinero cada final de mes para pagar las nóminas".

Además, Cabello continuó con su crítica a las instituciones aseverando que "el Ayuntamiento hace muy poquito, ayuda muy poquito. Lo digo así abiertamente, que es lo que siento, es lo que he vivido durante este año". El técnico no se cortó en afirmar que "luego vendrán a colocarse la medalla", agregando que "posiblemente yo no esté en este club entonces y no lo vea". Así, aseguró con rotundidad que "este club va a resurgir, este club va a volver a dar alegrías a su ciudad. Que como digo yo no lo voy a ver, pero ellos sí se sumarán a esa foto final de temporada con los éxitos que consiga ese equipo. Y ahora es cuando hay que estar, arropar, ayudar e intentar paliar esta situación tan grave que tenemos".

Regresando a lo puramente deportivo, el entrenador del Poli El Ejido indicó que "hay que estar centrados única y exclusivamente en preparar lo mejor posible el partido del Recreativo de Huelva". Sobre el decano del fútbol español, que ayer cayó ante el líder Antequera, comentó que "es un grandísimo rival con una plantilla muy apañada y vendrá acompañados de su gente". Por ello, Cabello afirmó que "lo único que puede pedir, ahora más que nunca es el apoyo de toda su gente. Que el domingo se vea un campo apoyando a su equipo porque van a tener enfrente a un rival y una afición que va a estar animando continuamente". Para concluir manifestó que "van a intentar brindarles esa tercera victoria que es fundamental y vital para intentar alejarse de la zona baja".