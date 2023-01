Cabello se calienta: "¿Que si me veo capaz? No jodamos"

David Cabello se 'calentó' en la rueda de prensa posterior al partido que el Poli El Ejido perdió en Sanlúcar (3-2) y con el que acabó la primera vuelta en puesto de descenso, a 3 puntos de la permanencia. A la pregunta de si se ve capaz de revertir la situación, el míster malagueño respondió airado y visiblemente molesto, arguyendo que estaba enfadado por la derrota, pero que se ve "capaz de eso y de más". El entrenador recibió felicitaciones por el juego de su equipo y especialmente el de Álex Escardó, aunque de poco sirve viendo cómo va la cosa en la clasificación, tal como el propio Cabello apuntó: "Muy bien no lo estaré haciendo, cuando tengo al equipo en descenso". Estas fueron sus palabras.

AL MÍSTER LOCAL: "Antes que nada quiero mandar todo mi apoyo y ánimo al míster Antonio Iriondo que sé que no está pasando por un buen momento de salud, animarlo, que coja fuerzas y que lo esperamos, enhorabuena por todo el trabajo que esta realizando y lo veo en el verde en breve".

DOMINAR LAS ÁREAS: "Esto es fútbol, se trata de dominar las áreas, ellos las han dominado mejor que nosotros. La tónica de toda la temporada: generamos muchas ocasiones y nos cuesta ver puerta con facilidad. Al final esto te condena, porque enfrente teníamos a un equipo que sabemos que hace las cosas muy bien, que en casa se hace fuerte, que trata de progresar en el juego a través de posesiones largas, intenta partirte con esos tres centrales y dos mediocentros muy próximos. Sabíamos que era muy complicado, que necesitábamos una buena versión si queríamos sacar algo positivo de un campo que sabíamos que no iba a ser fácil".

CAMBIAR COSAS: "Muy bien no lo estaré haciendo, cuando tengo al equipo en descenso. Tendré que cambiar comportamientos, cambiar mi forma de plantear los partidos, o de entrenar, porque llevamos una vuelta y no nos ha dado. Todo el mundo diciendo que muy buena cara, buena imagen... pero al final te vas con la cara partida, como cada fin de semana. Habrá que ver, valorar todo lo qu eestamos haciendo, refelxionar y tomar decisiones, no queda otra que seguir trabajando, estamos ocn ganas de revertir esta situación, pero siempre que tenemos un partido importante para dar ese paso adelante, siempore nos quedamos ahí. Hay que creer más en lo que hacemos, trabajamos y llevamos a cabo. Tenemos que estar con los cinco sentidos puestos".

PASO ADELANTE: "Esto se trata de que hay un trabajo durante la semana, un plan de partido que intentamos llevar a cabo y poder sacar resultados incluso fuera de casa, que llevábamos cuatro jornadas siendo capaces de puntuar en campos complicados. Pero no nos da, hasta el momento no nos ha dado y tenemos que dar un paso adelante. Se lo he dicho a los chicos, hay que darlo si no queremos sufrir. Hoy era el día para darlo. Me voy bastante fastidiado"

CAPACIDAD: "¿Incapaz? ¿Incapaz? Claro que estoy cabreado, porque acabo de perder un partido, pero ¿como voy a estar abatido o no verme capaz de sacar esto adelante? no jodamos. ¿Se me ve un tío que arroja la toalla o que me voy escondiendo? Yo soy un tío que vengo a dar la cara y a hablar de lo que ha sucedido. Han sucedido muchas cosas muy buenas y cosas muy malas. ¿Cómo no me voy a ver capaz? Para esto y para más, ¡qué narices!"

METERLA: "Sabíamos la dificultad del partido, nos ha costado al principio controlar cosas que hacen muy bien, nosotros somos un equipo que suele ir a acosar alto, intentamos robar rápido para luego tenerla y en la primera parte tuvimos dificultades con su alida, no estuvimos cómodos y perdíamos el balón con cierta facilidad, cuando nuestros ataques suelen ser más apusados y lentos, con encadenamiento continuo de pases. Empezamos el partido en el campo contrario, con oportunidades bastante claras, pero en el fútbol tienes que meterla, somos el equipo menos realizador y eso al final te condena, y no es porque no generemos ocasiones, que las generamos en transiciones, en juego posicional, en envíos laterales... hasta tuvimos un penalti. Intentamos hacer cosas, pero recibimos tres goles, cuando somos un equipo que no solemos recibir muchos goles y no porque seamos defensivos, sino porque nuestro orden es bastante bueno".

¿QUÉ FALTA?: "No falta calidad. Somos un equipo que desde la primera jornada estamos en la zona baja. No es fácil hacer el fútbol que nosotros queremos no es fácil si no tenemos esa confianza necesaria para desarrollar lo que queremos. Es cierto que iniciamos un proyecto muy humilde, con fichajes que hicimos muy a última hora, y no es cuestión de justificar, sino de poner en contexto; nos costó arrancar, y eso, verse abajo en la clasificación merma al equipo en muchos momentos. Estamos creciendo muchísimo, estamos compitiendo muy bien, sobre todo fuera de casa. Somos un equipo muy alegre, que intenta tener el balón, ir a robar al campo contrario, pero tenemos un debe, el hecho de que no somos dominadores del área contraria, y nos cuesta mucho marcar. Ahora estamos con la soga al cuello y cada partido para nosotros es un reto importante, y los chicos en algún momento se pueden ver superados, pero estamos fuertes y con ganas".