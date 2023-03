Cabello: "Esta junta directiva apoya a su entrenador al 200%"

David Cabello ha comparecido en la mañana de este jueves con motivo de la previa del encuentro frente al Recreativo de Huelva (domingo, 17:00 horas). Si otros entrenadores se atienen a que la comparecencia se debe al partido de turno para esquivar otras cuestiones, el técnico del Poli El Ejido ha querido dar su versión sobre el revuelo del miércoles después del comunicado emitido por la entidad celeste, en el que no apoyaba las críticas del entrenador al Ayuntamiento de El Ejido: "Antes de nada, quería dejar claro una cosa para zanjar el tema y centrarnos en lo importante, que es el partido del próximo domingo. Es mi segunda etapa en el club, ha habido épocas muy buenas, buenas y como es la actual, muy mala. Siempre he tenido el respaldo de esta junta directiva. Siempre me han mostrado su apoyo incondicional".

Cabello ha destacado el apoyo que tiene de la directiva celeste: "En las buenas está todo el mundo, pero en las malas Alejandro Bouza y Javi Fernández ellos siempre han tenido ese mensaje para animarme y no bajar los brazos, que sintiese que creían en mi persona. La entidad está por encima de las personas. Esta junta directiva apoya a su entrenador al 200%. Estamos más unidos y fuertes que nunca". Además, se ha pronunciado sobre el hecho de que el presidente y el director deportivo no atiendan periódicamente a los medios de comunicación: "Ya salgo yo. Tengo mis diferencias con ellos, pero como en cualquier familia. Alejandro y yo somos bastante claros. Nuestra relación es magnífica. El portavoz de esta entidad a día de hoy soy yo. Recae la responsabilidad en mí".

Cabello tiene el reto ahora de conseguir por primera vez en el curso tres victorias consecutivas después de que su equipo se haya impuesto al Cartagena B (2-1) y Mar Menor (0-1). Enfrente estará un Recreativo de Huelva que ocupa la segunda posición, pero que llega a Santo Domingo después de claudicar ante el filial del Cádiz (1-0) y Antequera (0-2): "El rival nos lo va a poner muy muy complicado, sólo hay que ver su plantilla. Es de las mejores del grupo, incluso de la categoría. Vamos a poner toda la carne en el asador para contrarrestar sus fortalezas. Estamos recogiendo los frutos del trabajo de meses. No hemos bajado los brazos, siguiendo creyendo en la forma de trabajar y ellos en el mensaje de su entrenador". Cabello, que ya pudo contar con David Castro la pasada semana, también tiene a su disposición a Mario Mendes: "Para el entrenador es un alivio tener que dejar gente fuera de la convocatoria. Ellos se sienten más exigidos. Es un fastidio, pero también un privilegio dejar gente fuera, algo que ha costado durante toda la temporada. Y ocurre en el momento decisivo".