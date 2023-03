El Polideportivo El Ejido deja solo a David Cabello

El Polideportivo El Ejido encadenó el pasado domingo su segunda victoria venciendo al Mar Menor (0-1) en la que fue la tercera victoria en las últimas cuatro jornadas. Tras el partido sorprendieron las declaraciones de David Cabello, que tiró todos los tópicos a la basura y cargó contra el Ayuntamiento de El Ejido: "El ayuntamiento no nos ayuda Habrá gente que no esté contenta y no se alegre de esta victoria del equipo. Sintiéndolo mucho, este equipo no va a bajar los brazos. Hay gente que no se alegra de que el equipo gane, que al equipo le vaya bien y que asome la cabeza por esa zona más tranquila. Tenemos un ayuntamiento que no nos ayuda en absoluto, nos pone impedimentos a utilizar instalaciones y para una serie de cuestiones porque nos ven medio muertos".

Cabello expuso que observa diferencias en el trato del consistorio ejidense respecto a otros deportes: "Yo voy a ver otros deportes y los veo sentados en los palcos. En nuestro palco se sienta muy poquita gente y menos en estos momentos. Estamos jodidos, en momentos muy delicados a nivel económico y deportivo. Siempre remamos siempre los mismos. El ayuntamiento hace muy poquito, ayuda muy poquito. Lo digo así abiertamente, que es lo que siento, es lo que he vivido durante este año. Luego vendrán a colocarse la medalla. Se sumarán a esa foto final de temporada con los éxitos que consiga ese equipo".

El Polideportivo se ha pronunciado al respecto este miércoles, lanzando un comunicado en el que asegura que se trata de declaraciones a nivel personal de Cabello, agradeciendo la labor que realiza el ayuntamiento ejidense. Las reacciones en redes sociales han sido numerosas, cargando algunos aficionados contra el club por no apoyar a un Cabello que dio la cara por la entidad. El comunicado íntegro es el siguiente:

Desde el Polideportivo El Ejido y tras las recientes declaraciones del técnico del primer equipo, David Cabello, nos vemos en la obligación de aclarar que se trata de manifestaciones vertidas por el técnico a título personal y ejerciendo su derecho de libre expresión.

Por nuestra parte, desde el club queremos agradecer el apoyo recibido en todo momento por parte del alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, su compromiso y solidaridad con nuestra entidad.

Asimismo, reconocemos y agradecemos el apoyo que desde el IMD, responsable del funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales, entre las que se encuentra el Estadio Municipal de Santo Domingo donde ejerce su actividad profesional principalmente el club, se viene realizando a nuestra entidad.

No obstante, como en toda relación pueden surgir diferencias de opinión en relación al funcionamiento, que tan solo son puntos de vista diferentes que, sin duda, se solventan desde la buena sintonía y el diálogo. Desde el club respetamos y agradecemos los esfuerzos que se están llevando a cabo en esta materia. Desde ya muchas gracias por su atención.