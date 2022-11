Cabello: "Es el momento clave de la temporada para ver en qué puestos nos podemos ubicar"

El vestuario del Poli El Ejido aún busca mayores cotas que luchar por la permanencia. Con aún 25 jornadas en juego, el conjunto celeste quiere ser protagonista positivo de la competición. Ayer Sato se mostró ambicioso y hoy su técnico confirma el sentir del equipo, antes de recibir el próximo domingo (17:00 horas) al Vélez, buscando los almerienses la tercera victoria consecutiva: "Tenemos que hacernos muy fuertes en casa. Es el momento clave de la temporada para ver en qué puestos nos podemos ubicar. Queremos estar en la parte tranquila mirando para arriba. Es un partido vital, fundamental y clave en el que nos jugamos muchísimo. Queremos presentar nuestras credenciales para lo que se ha propuesto el club".

David Cabello repite el término 'confianza', en el que hizo ayer mucho hincapié el centrocampista alicantino: "Después de dos victorias afrontamos la semana de otra manera, con la tranquilidad de poder seguir creciendo y construyendo. Da confianza a los jugadores para que crean en lo que están haciendo. Queremos acercarnos a lo que realmente queremos. Es pronto, pero poco a poco se van viendo cosas en el terreno de juego". El preparador celeste reconoce que los triunfos han cambiado la mentalidad de los suyos: "Todo se ve mejor con las dos victorias. En las últimas semanas estábamos bastantes contentos con lo visto a pesar de los resultados. Teníamos la incertidumbre por los resultados, no es fácil afrontar los partidos con esa responsabilidad".

De más a menos, el técnico del Poli Ejido asegura que su plantilla ya se va pareciendo a lo que buscan: "El estado de la plantilla es óptimo. Comenzamos con un déficit por la confección. No tenemos ya ninguna baja, algo muy importante para poder elegir. Eso nos hace crecer muchísimo a nivel grupal, el objetivo que tiene este cuerpo técnico para poder afrontar los partidos con la máxima garantías". La próxima semana habrá parón por la Copa del Rey (están buscando cerrar algún amistoso), pero de momento toca recibir a un Vélez, que llega tras imponerse al Antequera, primer clasificado y que apenas había cedido dos empates hasta la fecha: “El pasado domingo, le ganó al líder, que no había perdido todavía. Nos vamos a encontrar a un equipo que ha cogido confianza con esos tres puntos y que querrá seguir sumando. Va a ser un partido bastante complicado porque tiene una plantilla para no estar luchando por la permanencia".