Cabello: "No hay estilo de juego, sino tres puntos"

David Cabello ha comparecido este jueves en la previa del encuentro que disputará su equipo el próximo domingo (12:00 horas) en Lepe ante un San Roque, que, con catorce puntos (uno más que el Poli El Ejido), marca las posiciones de permanencia. El conjunto ejidense necesita vencer para no tener unas navidades convulsas, máxime tras haber ganado apenas un encuentro de los últimos cinco, habiendo cosechado tres derrotas en los últimos tres encuentros en Santo Domingo.

De ahí que lo que más le preocupe al preparador celeste sea el signo del encuentro: "El estilo de juego es sacar tres puntos, lo he dicho en infinidad de veces y lo vuelvo a repetir. El estilo de juego no es ningún estilo de juego, aquí se trata de conseguir puntos. No hay estilo de juego, sino tres puntos".

A pesar de que el cuadro onubense ha dejado escapar puntos en cinco de sus siete encuentros como local, Cabello ya ha avisado del peligro del equipo de Juanma Pavón: "Será un partido complicado, ante un rival que hace las cosas bastante bien. Es un entrenador que trabaja muy bien, conoce la categoría y saca muchísimo provecho y resultados a sus plantillas. Nos encontraremos con un rival difícil de superar y que nos pondrá las cosas complicadas".

Al igual que la pasada semana, en esta también se ha referido al estado del verde. "Es un campo en el que no es fácil puntuar, pero vamos con las ganas e ilusión de traernos tres puntos muy valiosos y que nos haga terminar el año no con un buen sabor de boca, pero sí yéndonos de otra manera. Es un terreno de juego similar a lo que tenemos en Santo Domingo. Se levanta bastante a lo largo del partido, bastante resbaladizo. Ha sido una semana en la que hemos entrenado bajo la lluvia. Espero que continúe, ya que hay muchos agricultores que lo agradecen. Nos estamos adaptándonos a la superficie que tenemos. Hemos corregido muchas cosas para sacar rendimiento a la plantilla que tenemos".

El próximo lunes la plantilla almeriense tomará las vacaciones. Antes debe continuar por la buena senda como visitante (sólo el Antequera, Recre, Mar Menor y Xerez Deportivo han sacado más puntos y sólo el Recre y Yeclano han encajado menos):"Los números fuera de casa son buenos o normales. Esperemos seguir puntuando. Santo Domingo es una asignatura que tenemos pendiente, pero ahora hay que centrarse exclusivamente en sacar los tres puntos de Lepe".