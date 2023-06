Los alumnos del Centro Educativo Down Almería disfrutan con Diego Llorente

No todos los días se tiene la suerte de coincidir en un partido con un futbolista profesional. De ahí que los alumnos del Centro Educativo Down Almería siempre recordarán el rato tan divertido que compartieron con Diego Llorente, futbolista del Boavista, de la máxima categoría portuguesa. El ariete almeriense aprovechó parte de sus vacaciones para mostrar su lado más solidario y hacer las delicias de los jóvenes y no tan jóvenes.

La actividad, que contó también con la presencia del director adjunto de la Presidencia para Relaciones Internacionales del Boavista, Diego Llorente padre, comenzó con un calentamiento para posteriormente hacer ejercicios de conducciones y finalización a portería. Para acabar disfrutaron con un partido en el que Diego Llorente jugó un tiempo con cada equipo.

Diego Llorente obsequió, además, con balones y petos al Centro Educativo Down Almería. Tras acabar la actividad firmó autógrafos a los jugadores y Nico Santamaría, pichichi del partido, se llevó la camiseta del Boavista.

El Centro Educativo Down Almería nació en 2008 a raíz de la demanda de un grupo de familias que por distintas razones querían un cambio formativo para sus hijos. La finalidad del centro es formar personas para la vida, trabajando para dar respuesta a ese objetivo desde el respeto de las capacidades, ritmos e intereses de cada uno de los alumnos