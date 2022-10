Gol con sabor almeriense para convencer a Petit en el Boavista

Cuando Al-Ghandour fue el protagonista en ese Corea del Sur-España, Diego Llorente no había soplado no había cumplido ni un año. Cuando Andrés Iniesta alzó el título de campeón del mundo al cielo de Johannesburgo, aún no había soplado ni las nueve velas. Ahora el almeriense busca aprovechar su oportunidad en el fútbol profesional haciéndose un hueco en la liga portuguesa.

Después de probar fortuna en diferentes lugares, Diego Llorente (2001, Almería) busca tirar la puerta del primer equipo del Boavista, con el que firmó el pasado verano un nuevo contrato, hasta 2025, pasando a ser miembro del primer equipo de pleno derecho. En Oporto quiere echar raíces después de una juventud con las maletas a uno y a otro lado. A los once años cruzó el charco junto a su padre para irse a vivir a la República Dominicana, jugando incluso con las inferiores del combinado del país centroamericano. Llegó a quedar subcampeón de la Copa del Caribe con la sub-15.

Unos meses antes de que estallase la pandemia volvió a hacer las maletas, marchándose esta vez a la provincia de Menorca para defender los colores del Atlético Villacarlos en Juvenil División de Honor, algo que no pudo hacer como le hubiese gustado por la situación sanitaria, que provocó la suspensión de las competiciones. Tras un curso en el filial del Boavista, la pasada temporada hizo la pretemporada con el Poli El Ejido, siendo incluso el máximo goleador de la pretemporada celeste.

Finalmente jugó con el Berja en División de Honor (y también con el conjunto ejidense media docena de encuentros en Segunda RFEF), lo que le sirvió para foguearse en sénior y cumplir un sueño este verano al firmar el nuevo contrato con el primer equipo del Boavista: "Me siento muy cómodo con el grupo. Es un vestuario en el que todos estamos unidos, humilde y trabajador, lo que me está ayudando a evolucionar tanto dentro como fuera del campo".

Todo cambió este verano con la confianza de Armando Gonçalves Teixeira, Petit. El que fuese mediocentro del Benfica o del Colonia, entre otros equipos, es el técnico del delantero almeriense, que está haciendo un máster en Oporto. Ilusionado, al igual que su familia por tener esa oportunidad tan deseada desde que fuese un niño, el tener una taquilla propia en un vestuario de la máxima categoría de una de las principales ligas mundiales no es más que un detalle para un delantero que busca hacerse un hueco entre los mejores: "Como jugador me considero un futbolista trabajador, consistente, siempre con ganas de aprender cada día más y ayudar en todo lo posible al equipo".

Aún no ha debutado en la presente temporada, pero sabe que tarde o temprano le llegará esa oportunidad por la que tanto ha luchado. Cuando muchos de sus amigos disfrutaban de los placeres lógicos de la juventud, él se marchó solo, sin su familia, a Oporto para labrarse un hueco desde las bases del Boavista, club con el que ahora pretende debutar en la máxima categoría portuguesa y continuar creciendo en el fútbol.

"Sé que no es sencillo, pero continúo trabajando día a día para debutar en una de las competiciones más bonitas de Europa", comenta en castellano, en uno de los recesos diarios en los que no habla en un portugués que domina a la perfección. Porque además del trabajo en el verde, su familia también hizo mucho hincapié desde que comenzase su aventura en Portugal en la importancia en formarse. Tras acabar sus estudios y convertirse en técnico de deportes, ahora su deseo es graduarse en la primera división portuguesa con un Boavista que ha apostado fuerte por un delantero que busca protagonismo con goles almerienses.