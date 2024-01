Cristian Guerrero, posible comprador del Poli El Ejido, desiste ante la negativa de venta de Bouza

En unas turbulentas semanas en clave Poli El Ejido, la gran esperanza de los aficionados celestes era la venta del club por parte del argentino Alejandro Bouza a Cristian Guerrero, un empresario local propietario de Frío Herrero, que en su día fue patrocinador del equipo. Sin embargo, en las últimas horas esa opción se ha desvanecido por la negativa del posible comprador.

Así lo ha expresado en sus redes sociales mediante un comunicado en el que ha expresado que su equipo de trabajo y él desisten, después de dos meses de negociaciones, de adquirir las acciones del conjunto almeriense. El ejidense ha dejado claro en reiteradas ocasiones que el actual propietario no tiene la más mínima intención de vender, a pesar de una creciente problemática que sigue generando consecuencias deportivas. La última ha sido la marcha de Pablo Fernández, central indiscutible para los celestes.

Desde la venta de Vicente Puertas en 2020 a Alejandro Bouza, el devenir del equipo del Poniente ha sufrido una degradación alarmante a todos los niveles. Aficionados e instituciones le han dado la espalda por una gestión deficiente con gritos de "¡Bouza, vete ya!" en los últimos enfrentamientos en casa.

No obstante, Cristian Guerrero ha mostrado también su descontento por no contar con el apoyo de las instituciones en este momento tan delicado para el Poli El Ejido: "Respeto, aunque no comparto, la imparcialidad que han mantenido algunas instituciones, a pesar de la situación tan difícil que tienen jugadores y cuerpo técnico". Con el riesgo real de una desaparición, la situación para el conjunto ejidense solo parece empeorar con meses de impagos en cuerpo técnico y plantilla.

Indignación del cuerpo técnico y jugadores

El técnico celeste 'Pumuki' Heredia ha comentado la situación en su cuenta personal de X, anteriormente Twitter: "Qué pena de todo esto… ¡qué injusto es todo y qué dolor más grande tengo! No queda otra que seguir el eslogan de 'solo vale la pena luchar y vivir, por lo que se está dispuesto a morir". Por su parte, Radu Varcus, segundo entrenador, ha comentado que "recoges lo que siembras, siempre. Y el que ha sembrado mentiras le tocará recoger quizás nada".

Qué pena de todo esto… que injusto es todo y que dolor más grande tengo! No queda otra que… “Solo vale la pena luchar y vivir, por lo que se está dispuesto a morir”💪🩵🤍🔝⚽️ — Pumukiheredia11 (@Pumukiheredia12) January 17, 2024

Los jugadores también han mostrado su descontento en redes sociales por este motivo y tras conocerse la sanción de dos puntos al equipo por no pagar los honorarios arbitrales en las últimas jornadas disputadas en Santo Domingo.