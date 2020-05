Darwin Núñez: "Veo a los compañeros enchufados"

Con doce dianas en su cuenta particular, Darwin Núñez es el máximo artillero rojiblanco. Su nombre ya suena en las agendas de equipos de superior categoría, pero el atacante uruguayo espera cumplir con el objetivo que la UD Almería le encomendó cuando el pasado verano lo fichaba procedente del Peñarol de Montevideo, conviriténdolo en uno de los fichajes más caros de la historia de la categoría de plata.

¿Cómo van sobrellevando las altas temperaturas?

"Estamos entrenando y hace muchísimo calor, pero nos tenemos que acostumbrar a eso. Los partidos serán de noche, pero igualmente hará muchísimo calor. Viendo a mis compañeros, por más que yo esté acostumbrado, ellos están entrenando muy bien, los veo con muchas ganas y eso aspira a mucho".

Usted fue de los que en Uruguay pudo entrenar incluso en una cancha particular.

"Personalmente me veo bien. En Uruguay estuve entrenando, tuve la posibilidad de conseguir un profesor y me pudo ayudar. Físicamente estoy bien y me falta que lleguen los partidos para que arranque esto porque tengo muchísimas ganas para conseguir el objetivo, que es lo más importante, y hacer goles".

¿Cómo ha visto a sus compañeros?

"Quedan once partidos y tenemos que estar enfocados en ellos para lograr el objetivo. Estamos bien, estas semanas estamos entrenando fuerte. Veo a los compañeros enchufados y con muchas ganas. Vamos a ir por buen camino si seguimos así. Ojalá consigamos el objetivo, que es subir a Primera".

Terceros a 5 puntos del ascenso directo...

"Nadie nos ha regalado nada, nosotros siempre intentamos de hacerlo lo mejor en el campo de juego. Estamos por buen camino, todavía quedan once partidos y vamos a dejarlo todo en el césped. Si Dios quiere, todo va a salir bien y ojalá subamos a Primera".

¿Con cuál de sus 12 dianas se queda?

"Me quedo el gol contra el Dépor, le gano en el cuerpo a cuerpo y la defino contra el palo porque fue luchador este gol. Me define bastante".