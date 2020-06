Diecinueve efectivos con contrato a expensas de Corpas y Juan Muñoz

Si algo hizo bien la UD Almería durante el periodo de confinamiento es ir cerrando operaciones de presente y futuro para evitar que el nuevo y extraño mercado de fichajes que se avecina este verano tras la pandemia puede sorprenderles con el pie cambiado, independientemente de que el próximo curso el club vuelva a militar en la categoría de plata o logre el ascenso a Primera.

Bajo esa lógica, la directiva encabezada por Turki al-Sheikh y su mano derecha, el director general Mohamed El Assy, hizo el primer movimiento días antes de decretarse el estado de alarma, cuando anunciaba la renovación de Sergio Aguza hasta 2023. El centrocampista catalán no es indiscutible esta campaña (en minutos disputados es el décimo), pero la entidad entiende que puede ser un futbolista muy interesante en caso de subir un peldaño al atesorar la calidad necesaria tras formarse en la fábrica blanca y del mismo modo tiene mercado en Segunda por si hubiera que dejarlo salir a préstamo más adelante.

El siguiente paso fue ampliarle el contrato al canterano Iván Martos hasta 2024, una negociación que implicó la mejora contractual del lateral zurdo catalán y el lógico incremento de su cláusula de rescisión, por lo que la entidad se garantiza un buen pellizco en caso de una más que probable venta a lo largo de este verano (segura si no hubiera ascenso) debido a la proyección que el futbolista está teniendo este curso y el interés que ya han mostrado en hacerse con sus servicios varios conjuntos de superior categoría (se ha hablado de Betis, Valencia e incluso el Oporto luso y el Swansea galés a nivel internacional).

Otro golpe de efecto, mediado el mes de abril, fue la anunciada compra de José Carlos Lazo al Getafe, previo pago de 4 millones de euros y asegurándose que el extremo gaditano será rojiblanco hasta 2024, la misma fecha en la que expira el contrato de otra de las grandes apuestas unionistas, el inglés Arvin Appiah, todavía hoy el fichaje más caro de Segunda tras abonarle al Nottingham Forest 8'8 millones de euros y que en La Romareda mostró alguna de las esencias que encierra en su particular tarro.

En la hoja de ruta rojiblanca en plena cuarentena el siguiente turno fue para el meta Fernando, cuando el murciano ampliaba su contrato hasta junio de 2022, concretado todo a finales de abril. El club se garantiza de este modo a un guardameta experimentado (acaba de cumplir 30 años) y que está demostrando un gran nivel en su primer año con cierta regularidad tras la cesión de René Román a la SD Ponferradina. Está por concretar quién será su acompañante la próxima temporada. El serbio Rosic, cedido al filial del Celta, ya pertenece en propiedad al conjunto olívico al figurar una cláusula en su contrato de obligado cumplimiento en caso de permanencia en Segunda B, circunstancia ya concretada. El meta gaditano, por su parte, tiene firmado hasta junio de 2021 y deberá volver del conjunto berciano. Aunque no está nada claro que el club cuente con él, es un comodín a expensas de concretar el rol de Antonio Sivera, que llegó cedido por el Deportivo Alavés para gozar de más minutos en su condición de internacional en las categorías inferiores y no está teniendo el protagonismo esperado, por lo que su continuidad parece complicada hubiera o no ascenso.

Como una máquina perfectamente engrasada, el siguiente anuncio, llevado a cabo el pasado 11 de junio, fue la continuidad de César de la Hoz hasta junio de 2022, una mera formalidad ya que el centrocampista, que cumplía contrato el día 30 de este mes, tenía estipulado un año más por partidos disputados y estaba muy cerca de alcanzar la cifra pactada. Con su continuidad, unida a la de Aguza, y teniendo en cuenta que Enzo Zidane, Radosav Petrovic y Valentín Vada tienen contrato hasta 2021, 2022 y 2024, respectivamente, el Almería se garantiza a cinco efectivos en la medular, a expensas de ver lo que ocurriá con Kaptoum (cedido por el Betis) y Fran Villalba (por el Birmingham), ambos con cláusulas de renovación automática en caso de ascenso. Hacerse con los servicios del camerunés costaría 3'5 millones de euros y el Betis se reserva opción de recompra y derecho de tanteo, si bien se desconocen las condiciones para adquirir al valenciano (el coste, en todo caso, sería superior).

Con todas esas operaciones sobre la mesa, parece claro que la siguiente será la renovación de José Corpas. El extremo jiennense es el tercer futbolista más empleado en el presente ejercicio (2.204 minutos y tres goles), por lo que, dado su rendimiento, el club trabaja en su continuidad, sabiendo que tras dos años como rojiblanco (fue firmado procedente del Marbella en el mismo paquete que Luis Rioja cuando Ibán Andrés y Miguel Ángel Corona ocupaban la dirección deportiva) su vínculo expira en apenas una semana. Hace solo unos días su representante tenía una primera toma de contacto con el club, con lo que todo estaría bastante avanzado para que finalmente haya 'fumata blanca' y pueda seguir. En todo este tiempo el jugador, que maneja ofertas interesantes, ha sido tremendamente discreto y nunca ha querido pronunciarse al respecto.

Otra operación que sigue en el aire y muchos aficionados esperan que caiga como agua de mayo es la adquisición de Juan Muñoz. Pocos entendieron que llegase como cedido desde Leganés en el cierre del mercado veraniego tras su discreto primer paso por la entidad rojiblanca, pero viendo las prestaciones que ha ofrecido a lo largo del curso, nadie duda ya que el sevillano es un delantero de futuro muy interesante por lo bien que se complementa con Darwin Núñez, por lo que la secretaría técnica se mueve para atarlo. El uruguayo, por su parte, firmó hasta 2024 (la misma fecha de caducidad que Martos, Jonathan Silva, Appiah, Vada o Lazo), si bien la UD Almería asume que en caso de no ascender será imposible retenerlo una campaña más en Segunda con la corte de novias que lo pretende. El almeriense Iván Barbero, cedido por Osasuna y con escaso protagonismo hasta la fecha, tiene igualmente una cláusula en su contrato para ser comprado en caso de ascenso.

Situación de los cedidos

En idéntica tesitura que Barbero se encuentran los ya aludidos Sivera, Kaptoum o Villalba, pero también los defensores Francis Guerrero o David Costas. Otras dos cesiones, casos del nigeriano Valentin James Ozornwafor y del croata Ante Coric, se dan ya por amortizadas y a priori ninguno de los dos seguirá dada su escasa participación, por lo que retornarán a sus respectivos clubes de origen: Galatasaray en el caso del africano y Roma en el del balcánico, que cobra un millón de euros anuales, de los cuales el conjunto 'giallorosso' se hace cargo de 600.000 euros y el Almería asumió los 400.000 restantes hasta completar su ficha.

Columna vertebral a largo plazo

En total, por tanto, el Almería cuenta a día de hoy con 15 efectivos que tienen contrato en vigor más allá del 30 de junio de 2020: Fernando (2022), Martos (2024), Romera (2021), Silva (2024), Balliu (2021 con otro opcional), Maras (recién adquirido al Chaves portugués a cambio de 1'3 millones según la prensa lusa, pero el club aún no lo ha oficializado), Ibiza (2022), Aguza (2023), De la Hoz (2022), Petrovic (2022), Vada (2024), Enzo Zidane (2021), Lazo (2024), Appiah (2024) y Darwin Núñez (2024).

A ellos hay que añadir otros 4 jugadores que se encuentran a préstamo en distintas latitudes, casos de René Román (Ponferradina, 2021), Chema Núñez (Albacete, 2021), Peybernes (Lugo, 2022) y Rahmani (Lugo, 2022). Esos 19 futbolistas en propiedad podrían convertirse en 21 si Corpas y Juan Muñoz finalmente continúan como rojiblancos.