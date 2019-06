Domínguez, un visionario que exporta su experiencia por Andalucía

–Sin duda, lleva el deporte en la sangre...–Sí. Se puede decir que está en mi ADN. Mi padre es un futbolero del Real Madrid, pero siempre respetó que me gustase el Atleti. Que aceptasen mi pasión por la bicicleta en casa me costó un poco más cuando quise montar, mi madre y mi padre siempre han sido muy temerosos de la circulación y que pudiese tener algún susto en carretera.

–¿Cómo se le ocurrió emprender como empresario deportivo?–Fue un poco raro porque primero hice algunas cosas relacionadas con temas culturales y musicales pero después vi que lo que realmente me gustaba era el deporte, lo mío, lo que se me da bien de verdad y a lo que le pongo más cariño y pasión. Recuerdo una frase que Eugenio Gonzálvez me dijo una vez en su despacho “Zapatero, a tus zapatos” y desde entonces me dedico a esto plena y satisfactoriamente.

–¿Cómo empezó todo?–Gracias a mi buen amigo Juanjo Salvador, él me dio la primera oportunidad en su pueblo y siempre le estaré agradecido por ello. Hemos sido amigos desde sus tiempos en Unicaja Almería de vóley hasta ahora y lo seguimos siendo. Pepe Rubí también me ayudó mucho en aquel tiempo en Roquetas de Mar, pero tuve una etapa personal complicada y no rendí como se esperaba de mí. Le fallé y aún no me lo he perdonado. Seguimos siendo amigos y lo quiero mucho.

Reconocido fuera de la provincia "Es un orgullo que te llamen para que vayas a organizar eventos a casi 300 kilómetros de tu casa, de Almería"

–¿Es de los que aprende de sus errores?–Creo que sí pero a veces tengo que pegarme con la misma piedra varias veces, aunque al final termino por aprender. Mi madre me enseño que cuando te caes, te levantas.

–Han realizado muchos eventos hasta la fecha y también tienen bastantes ya en cartera. ¿Podría decirse que SDomínguez Producciones es una empresa ya consolidada?–Arrancamos en 2012 con el primer evento pero fue en octubre de 2014 cuando decidí que quería dedicarme por completo al deporte. Estamos cerca de la treintena de eventos deportivos, muchos incluso a mi parecer pero la demanda cada día es mayor. Entiendo que sí, que ya somos un referente dentro del deporte almeriense como ocurre con otras empresas deportivas como Aquéatacamos, Nexa, etc.

Su pasión "Aunque siempre te genera incertidumbre ser autónomo, es un privilegio poder trabajar en lo que me apasiona"

–¿Este año cuáles han sido sus principales retos?–Poner en marcha la Vuelta a Granada, que tenía una gran demanda por parte de los aficionados a la bicicleta en nuestra vecina provincia y la Copa de España Féminas del Bajo Andarax. Juan Antonio Almansa ha hecho todo lo posible por poner el Bajo Andarax en boca del ciclismo español y lo ha logrado con creces.

–¿Qué tiene por delante?–Ahora toca ponerse con la siembra, como yo le llamo. Hay que preparar la segunda parte del año y empezar a negociar todo lo de 2020, más aún cuando hay nuevos Alcaldes en muchos pueblos. La Vuelta a Jaén es sin duda uno de los grandes alicientes de cara al próximo año, muy ilusionante. Es un orgullo enorme que te llamen para que vayas a realizar un evento a casi 300 kilómetros de tu casa. Los almerienses debemos sentirnos orgullosos de que se nos valore fuera de nuestra provincia y a veces me da la sensación de que debemos valorarnos más nosotros mismos.

El año 2016 fue el de la ‘explosión’. Pasó de no superar la decena de eventos anuales a organizar más de veinte

–¿Un deseo por cumplir?–Antes era más soñador que ahora, lo cierto es que me he vuelto más conservador que antes pero aún así no sé decir que no a un buen proyecto. Principalmente salud para los míos y seguir disfrutando con lo que hago. Eso es ser realmente una persona afortunada.