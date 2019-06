Jugadores denuncian al CD El Ejido por retrasos en las nóminas

Cerceda, un caso único en el pasado curso 2017-2018

La AFE anunció en junio del año pasado que el Cerceda, descendido esa temporada a la Tercera División, fue el único de los equipos de toda la Segunda División B que no logró satisfacer, una vez concluido el plazo, el 29 de junio de 2018 a las 12:00 horas, el total de los pagos establecidos por la Comisión Mixta AFE-RFEF de 2ª B para cubrir las cantidades reclamadas por sus futbolistas. De este modo, el conjunto gallego descendió una categoría más y debía haber militado en el curso 2018-2019 en Regional Preferente, aunque el club, en nombre de su presidente, decidió no inscribir a su equipo en ninguna competición oficial de la Real Federación Gallega de Fútbol, ni de la RFEF. Esta es la situación que se le podría presentar al CD El Ejido si a finales de este mes no liquida la deuda que tuviese con los miembros de su plantilla, aunque parece muy poco probable que la entidad que preside Pierre Mevy no se ponga al día con los pagos dentro de la fecha establecida por la RFEF.