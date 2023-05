El Ejido Futsal visita al filial del Barcelona en su última salida de la temporada

El Ejido Futsal visitará este sábado, a las 18:00 horas, al Barcelona B en partido correspondiente a la penúltima jornada de Liga. Último desplazamiento para los de José Escrich que lo afrontan ya sin opciones de poder conseguir una plaza de play off, pero con el objetivo de hacerse con tres puntos que les permitan terminar la competición regular en la categoría de plata lo más alto posible.

En este sentido, el técnico celeste, José Escrich, da las gracias a la afición: "Hemos perdido todas las opciones de meternos en play off y llevábamos tanto tiempo peleando que te queda un sabor agridulce. Nos hubiese gustado estar una semana más peleando por ello, pero no lo hemos conseguido. Nuestro objetivo a nivel interno era estar en esas plazas. Tenemos que dar las gracias a la gente que nos ha ayudado porque los partidos de casa cada los hemos disfrutado cada vez más, la gente nos ha ayudado mucho y no les hemos podido dar ese premio que ellos tanto han intentado ayudarnos a conseguir".

El técnico celeste se lamenta de no poder estar en ese play off, pero asegura que afrontarán el partido del sábado con mucha ilusión: "Vamos con la convicción de lograr los tres puntos. Cuando te pones esta camiseta y este escudo, independientemente de lo que te estés jugando, para nosotros tiene que ser un partido a vida o muerte. Queremos acabar de la mejor forma posible y hacer seis puntos de seis posibles".