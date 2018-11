La tendencia del CD El Ejido cambia

Avisaba Alberto González, después de sufrir cuatro derrotas consecutivas en casa, que la dinámica del CD El Ejido cambiaría tarde o temprano y parece que ese momento ha llegado. El cuadro celeste se impuso por 0-1 en Don Benito el domingo y encadenó, por primera vez en el presente curso, dos triunfos consecutivos que le hacen alejarse de forma considerable de los puestos de descenso directo. Además, los del Poniente almeriense también han cambiado su tendencia goleadora, dejando en estos dos últimos duelos su meta a cero después de haber encajado tantos de sus rivales en los diez choques anteriores.

Tras ganar en el Vicente Sanz, el técnico del cuadro almeriense analizó el duelo diciendo que "sabía de la intensidad del oponente en todos los partidos. Tocaba defender juntos y aguantar las acometidas del rival, esperar a tener espacios y tratar de marcar. Lo hemos conseguido al final del primer tiempo y nos ha reforzado bastante. En la segunda estuvimos más tranquilos por delante en el marcador, pero al no sentenciar sufrimos hasta la última jugada. No tuvieron el acierto y por suerte nos llevamos los puntos". Al ser preguntado si le parecía justo el resultado (0-1), el malagueño afirmaba que "al final el acierto manda. Otras veces nosotros hemos tenido más ocasiones que el rival y no ganamos. El que pega primero pega dos veces, el fútbol es así".

González cree que su equipo está en un buen momento porque "hemos recuperado a gente. Es nuestro momento después de pagar la falta de ritmo de algunos jugadores por ser nuevos o por estar lesionados. Es bueno que ahora nos estemos consolidando", aunque avisa que "aquí cualquiera le gana a cualquiera, hay que tener la cabeza fría, seguir compitiendo y ver qué ocurre en las últimas diez jornadas".