Pese a que el Club Deportivo El Ejido no afrontará partido liguero este fin de semana, al descansar los equipos de todos los subgrupos pares de la Segunda División B, Tito García Sanjuán habló este viernes como siempre suele hacer en los días previos a cada jornada de liga. En ese sentido, el técnico maño informaba que para su equipo "es una semana atípica, al no haber competición. Cambiamos nuestra rutina. Creo que los jugadores deben tener la mente despejada, les he dado el fin de semana para que vayan a ver a las familias y más en estos momentos estar cerca de los tuyos es importante".

Comenta que el plantel no tendrá una desconexión absoluta en lo que se refiere a trabajo de preparación, ya que hacen "“entrenamientos grupales, unos en el campo, otros vía videollamada, con trabajos aeróbicos" y ya sí, "que el domingo que descanse". Para el entrenador del conjunto celeste es muy importante "desconectar un poco de la carga de fútbol", porque según afirma "viene bien para recargar las pilas y afrontar lo que tenemos por delante, que es fuerte lo que hay hasta el parón de Navidad".

"No sé si este parón nos vendrá bien o mal, estábamos en buena dinámica y eso es importante en fútbol"

Los del Poniente volverán a jugar el próximo día 22 de noviembre, domingo en el que tendrán que recibir al Recreativo Granada a partir de las 17:00 horas. "“No sé si este descanso nos viene bien o nos viene mal, porque estábamos en muy buena dinámica y eso es muy importante en el fútbol. Pero bueno, es el calendario que ya sabíamos", comenta Sanjuán sobre el parón de catorce días sin disputar un encuentro oficial, ya que el último fue el pasado domingo en el feudo del UCAM Murcia de José María Salmerón, donde los ejidenses sufrieron su primera derrota de la presente temporada, por un resultado de 2-1.

No obstante, el míster del CD El Ejido sí que ve claramente una cosa positiva a este frenazo competitivo en el calendario del Grupo IV B de Segunda B, que habrá tiempo para que los futbolistas de su plantel que están entre algodones se recuperen bien: "“Sí es cierto que tenemos jugadores con sobrecargas. Nos quedamos para estas semanas sin Sergio Pérez por lesión y ahora perdemos a Etxaniz. Nos vendrá bien este descanso para recuperar a gente".