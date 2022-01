Fran Alcoy, a la afición celeste: "Vamos a revertir esta situación"

Fran Alcoy es muy consciente de que llega el 'meneo' trascendental en la liga para su equipo, un Poli El Ejido que ha caído a zona de descenso y que tiene un partido trascendental este domingo en casa ante el Yugo Socuéllamos (Santo Domingo, 17:00). Los celestes han perdido en sus tres últimos partidos y ahora afrontan cuatro citas claves, con tres de esos encuentros jugando como locales.

El míster valora de forma positiva el acuerdo alcanzado con Argentinos Juniors para la llegada, cedidos, de cuatro futbolistas sudamericanos, si bien expone que necesitarán tiempo para adaptarse una vez que lleguen, aunque reconoce que "los hemos visto, tienen buen nivel y nos ayudarán". De igual forma, se congratula por poder contar ya con un césped en mejores condiciones, algo que suma, y mucho, a la intención de recuperarse en la tabla clasificatoria.

CÉSPED MEJORADO: "Ya entrenamos el jueves y aunque no es una alfombra perfecta, ha mejorado un montón, ha salido mucha hierba en zonas que no existía, y, en otras que sí, está mucho más tupido, aunque es cierto que sigue teniendo algunas zonas de calvas, pero es evidente que ha mejorado una barbaridad. No vamos a tener un campo en perfectas condiciones pero sí mucho mejor y podremos hacer cosas, no como antes, que era todo una lotería".

INFLUENCIA DE LA HIERBA: "Todo influye, pero evidentemente en tu campo eres el equipo que tiene que llevar más iniciativa. Cuando un equipo juega fuera se basa más en estar bien junto, robar y transitar; y la iniciativa, el balón, la velocidad y precisión en el juego suele ser más del equipo local. Nos ha perjudicado el mal estado del césped, y con marcadores en contra todavía más. Un campo en buenas condiciones a nosotros nos beneficia, independientemente del resultado que pueda darse. En casa no hemos sacado muchos puntos porque nos ha perjudicado y fuera hemos puntuado en muchos partidos con campos en buenas condiciones".

"En los próximos cuatro partidos el equipo dirá para donde va a ir en lo que resta de temporada"

SOCUÉLLAMOS Y LO QUE VIENE: "Es un rival directo porque está en descenso como nosotros. Ha tenido un cambio de técnico hace dos jornadas y han ganado 4 de esos 6 puntos. Vienen con energías renovadas y como todos los partidos en Santo Domingo será difícil, un partido de mucha responsabilidad, porque los dos equipos no estamos jugando mucho, estamos en una situación complicado y hay que ganar el partido sí a sí. Ahora tenemos cuatro partidos de los que tres serán en casa, además de la visita a Pulpí, y en esos partidos el equipo dirá para donde va a ir en lo que resta de temporada".

MÁS EFECTIVOS: "Estamos recuperando a futbolistas poco a poco, esta semana no tenemos sancionados, algo importante, porque en las dos últimas jornadas tuvimos dos en cada una de ellas y se juntaron con lesiones y sobre todo con el covid, y eso nos mermó muchísimo, dejando al equipo en un contexto muy devaluado. Es cierto que cuando van entrando jugadores tras el covid no llegan en las mejores condiciones, pero ahora mismo están todos liberados. Será baja Gabi Ramos por un problema muscular, pero el resto estarán disponibles".

RECUPERAR INTENSIDAD: "Por las sensaciones que hemos tenido en estos dos partidos, creo que es necesario recuperar el tono físico y la intensidad con la que acabamos, se nos juntó el parón largo con el resto de circunstancias y ha mermado al equipo en ese aspecto. Esa respuesta de intensidad no la hemos sacado en estos dos partidos".

NUEVOS JUGADORES ARGENTINOS: "Son jugadores que vienen de una gran cantera, que han estado jugando en el equipo reserva de Argentinos Juniors y han quedado arriba en su clasificación. Son chicos jóvenes con mucha proyección, en edad sub 23 los cuatro y son buenos futbolistas. Son jugadores muy jóvenes que vienen de la otra parte del mundo y se tienen que adaptar; vienen además de un contexto en el que han terminado su temporada, pero hemos visto a los jugadores y tienen buen nivel, pero se tienen que adaptar al fútbol europeo, que no es el de allí; que vengan, se adapten a todo, la ciudad, el club... Los podemos asemejar a nuestro otro argentino, Lucho. Los jugadores llegan cedidos porque el club entiende que tienen nivel y quieren que se formen en otro equipo y estoy seguro de que tienen buen nivel y de que nos ayudarán".

¿CERRADO EL MERCADO?: "Hasta que no cierre pueden pasar cosas, claro, queda poco tiempo, pero el mercado invernal es muy imprevisible siempre y hasta última hora no sabes qué puede ocurrir; evidentemente el club está en la obligación de mejorar siempre que pueda".

MENSAJE A LA AFICIÓN CELESTE: "Siento mucho que las cosas no estén saliendo como todos esperábamos. Las cosas las haces con mucha ilusión, pones todo el trabajo del mundo y en todas las partes (jugadores, cuerpo técnico, entorno...) se hacen las cosas bien, y los resultados a veces no salen. A nosotros esta temporada todo nos está costando mucho, pero le digo a los aficionados que vamos a revertir esta situación, que ya la temporada pasada tuvimos una situación complicada para perder la categoría y la salvamos, al principio de esta temporada también y salimos; y ahora de esta saldremos también. Es necesario su apoyo y el domingo tenemos un partido vital que hay que ganarlo como sea, jugando bien si se puede o jugando como sea, y que su apoyo será vital para ganar, irnos a 23 puntos, ganar el gol average y seguro que poder salir de esa plaza de descenso en la que estamos ahora".