Francisco vuelve a toparse en el camino del Almería

Como el destino no puede ser más caprichoso, Francisco estará en el Estadio de los Juegos Mediterráneos en la primera jornada del campeonato, que se disputará el fin de semana del 13 de agosto. Lo hará en el banquillo visitante después de que la entidad almeriense no se decidiese por el zapillero a pesar de que no veía con malos ojos firmar al que en su momento fuese delantero del conjunto rojiblanco, decidiéndose finalmente por Vicente Moreno. Ha sido el Rayo el que ha apostado finalmente por Francisco, operación que se oficializará en las próximas horas después de haber llegado ambas partes a un acuerdo.

No será la primera vez que el almeriense, que ahora tiene la complicada misión de hacer olvidar a Iraola, juegue ante el Almería. No en vano, el equipo de su ciudad es al segundo que más veces se ha enfrentado, precisamente por detrás del Rayo (doce por trece ocasiones), por lo que la UDA se convertirá en caso de llegar vivo al encuentro de la segunda vuelta, correspondiente a la trigésima cuarta jornada del campeonato (5 de mayo), de manera solitaria en el club al que más veces se ha medido como almeriense. El balance de los trece encuentros ante el Rayo es de dos victorias, otras tantas igualadas y hasta nueve derrotas, siendo más favorable el de los partidos ante el Almería, el equipo al que más veces ha ganado como técnico. Lo ha hecho hasta en media docena de ocasiones, con cuatro empates y dos derrotas.

El despido a Soriano, el empate con tres jugadores menos, las dos promociones de ascenso ante José Gomes y Rubi... Los partidos entre Francisco y la UDA siempre han tenido un cariz especial

Los partidos entre Francisco y el Almería siempre han estado cargado de miga. Ya el primero, el 26 de febrero de 2017, supuso el despido de Soriano después de que el UCAM Murcia, que terminó descendiendo, asaltase el Estadio de los Juegos Mediterráneos con goles de Basha, Iban Salvador y Tito (Ximo y Fidel anotaron para los locales).

Tras el doble enfrentamiento con el Lugo a la temporada siguiente y el encuentro de la segunda vuelta con el Girona, el conjunto gerundense y el almeriense se vieron las caras en la promoción de ascenso a Primera División en agosto de 2020. Los catalanes fueron en todo momento superiores, anotando Stuani en Montilivi para en la vuelta (aún valían dobles los goles fuera de casa en caso de empate) sentenciar Samu Saiz a los cuatro minutos. El Girona terminó ganando 1-2 en ese segundo partido, pero una semana después sufrió un cruel desenlace al recibir en el descuento de la vuelta de la última eliminatoria el gol de Pere Milla, que dejó sin prórroga a un Girona que había aguantado en inferioridad numérica durante media hora.

El Almería va a convertirse en agosto en el equipo al que más veces se ha enfrentado el del Zapillo, con catorce; Rubi, con ocho, el entrenador que más se ha medido al almeriense

En la 20-21, cuatro partidos más entre Francisco y el Almería, destacando el primero al sacar un punto (0-0) del Mediterráneo con tres jugadores menos. En la promoción de ascenso, ante Rubi, la eliminatoria no tuvo demasiada historia al dejarla listo a los cinco minutos de la ida, con goles de Bárcenas y Yan Couto (Sylla hizo el 3-0 final). Tampoco consiguió el ascenso a pesar de ganar 1-2 al Rayo en la ida (0-2 en la vuelta), subiendo el Girona por fin al año siguiente, ya con Francisco en el Elche. En el conjunto ilicitano hizo una remontada espectacular (nueve victorias y tres empates en 23 partidos) para terminar salvándolo (ese mismo curso consiguió en el Mediterráneo el pase a los octavos coperos), meses antes de ser fulminado al lograr sólo un punto de 18 posibles. El punto fue precisamente ante la UDA en la segunda jornada del campeonato.

El que fuese uno de los mejores delanteros que ha vestido la camiseta del Almería quiere lograr en el Rayo algo que sólo ha conseguido precisamente con la UDA en el ejercicio 13-14: comenzar y terminar la temporada en el mismo club en Primera División. Tipo de barrio, la idiosincrasia de la entidad franjirroja puede venirle como anillo al dedo a Francisco, así como el estilo de juego del preparador almeriense, muy del gusto en Vallecas.