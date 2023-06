El Garrucha sigue adelante

El Garrucha sufrió, pero ya está más cerca de su sueño de lograr un billete para la próxima edición de la Copa del Rey. Después de superar tres eliminatorias, haciéndose con el título de la fase provincial de la Copa de Andalucía, el conjunto de Diego Lorenzo salió vivo del fuerte ambiente de Mijas para pasar de ronda y a estar a 360 minutos de hacer historia.

El conjunto malagueño salió fiero tras el 1-0 de la ida, igualando la eliminatoria rápido (minuto 13) desde los once metros. El Garrucha no acusó el golpe y restableció enseguida el empate antes de afrontar una segunda parte de alto voltaje. El Mijas volvió a anotar y el Garrucha devolvió el golpe con el 2-2. Cuando la clasificación almeriense estaba a punto de caramelo, los locales, con una afición entregada, provocaron la tanda de penaltis con un gol en el último minuto (no hay prórroga).

No pudieron comenzar peor los almerienses, fallando Amador. Sin embargo, el Mijas también erró, por partida doble, y en el lanzamiento decisivo Borti no perdonó, para clasificar al Garrucha a la próxima ronda, la única que será a partido único. El Almuñécar City o el Alhaurino serán el rival de los de Diego Lorenzo, si bien si finalmente el Mijas Las Lagunas asciende a Tercera RFEF, los granadinos pasarían directamente a la siguiente fase y el Garrucha se medirá entonces al Alhaurino o San Pedro, sexto y séptimo clasificado, respectivamente del grupo II de División de Honor.

Cómo es el camino

Los equipos que quedan desde la segunda posición hasta la novena de Primera Andaluza participan la fase provincial de la Copa de Andalucía. Los cuartos, semifinales y final se disputan a doble vuelta, obteniendo el trofeo un equipo de cada provincia. Después de estos seis partidos, los ocho campeones andaluces se miden a doble partido (la ronda acaba de pasar el Garrucha), quedando cuatro equipos que entran en liza en la Copa de Andalucía, que se disputa a partido único en octavos, semifinales y final.

A los octavos de final acceden esos cuatro conjuntos más los dos quintos y sextos de División de Honor, mientras que en los cuartos de final aparecen los terceros y cuartos clasificados de División de Honor. Los dos finalistas de la Copa de Andalucía (hasta la final no se cruzan andaluces occidentales con orientales) tienen el deseado billete para la previa de la siguiente edición de la Copa del Rey. Tras superar esta primera eliminatoria, espera un rival de Primera División que no dispute la Supercopa de España.