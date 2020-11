Gomes: "Demostramos que sabemos sufrir, pero hay que controlar el partido sin dudas"

Análisis del partido y homenaje al fallecido Jesús Verdejo: "Mando un recuerdo especial para la familia de Jesús Verdejo. Hemos enseñado que sabemos sufrir, pero hay que hacer más, controlar el partido con balón y no dejar dudas. Es una categoría que siempre da sorpresas, pero hay que enseñar en el campo la calidad y el control. Les he dicho a mis jugadores que si pasa algo con mi corazón tendrán que indemnizar a mi familia".

Papel del rival: "Hay que darle mérito al Albacete, no ha sido solamente un bajón nuestro. Nos hemos equivocado en varios momentos de la salida de juego, en la construcción, dando un par de transiciones, faltas y córners que daban confianza al contrario. Querían salir de abajo. El contrario apretaba y daba espacios a la espalda y teníamos que buscar a la defensa contraria. En transición ofensiva y primera fase de construcción nos hemos equivocado demasiado".

Autocrítica: "Hay que juntar los momentos buenos de posesión en la media con transiciones ofensivas fuertes para no dejar huecos, uniéndolo a una buena salida de balón. No estamos contentos con esos momentos en los que no estamos dentro del proceso de juego, pero se gana como equipo. No sé exactamente al porcentaje que estará el equipo, pero oscilamos entre cosas muy buenas y periodos que sufrimos y no debería ser así. Eso pasa porque la idea de juntar para defender y bajar líneas deja espacios al contrario, hay que seguir dentro del proceso. En general estoy contento con mis jugadores, pero siempre quiero más".

Igualdad en la categoría: "Ya sabíamos que no sería fácil porque hay mucho equilibrio. Difícilmente un equipo se destaca y ahora no puede hablarse de quiénes ascenderán y bajarán porque quedan muchos partidos. Lo importante es que sumamos y crecemos como equipo, más fuertes y solidarios. Las escasas distancias de la clasificación explican lo bonita que es esta categoría. No vamos a tener partidos fáciles porque eso no existe en esta categoría. El propio Alcorcón tuvo más del 70% de posesión en el primer tiempo y el Girona ganó en campo del Espanyol".

Bajas de Costa y Balliu ante el Tenerife: "Tenemos que utilizar en el próximo partido a los jugadores disponibles y Samú y Balliu no estarán. Hay que manejar si recuperan los que han jugado hoy. Vamos a jugar con dos días de margen y el contrario tiene tres, eso significa mucho. No solo será este del jueves"