Cuando más prolongada es una racha, más próximo está su fin. Quizá por eso José Gomes optase de inicio en el Carlos Belmonte por confiar en el que puede considerarse su once de gala, contando en el mismo con los internacionales Makarizde, Maras y Cuenca, pese a que los dos primeros apenas pudieron entrenarse a lo largo de la semana por los compromisos con sus selecciones. El único retoque en una alineación bastante reconocible fue la esperada inclusión de Aketxe por Ramazani que el técnico luso ya dejó entrever en los entrenamientos, si bien cuesta entender el banquillo a Fernando, más aún viniendo de una sobresaliente actuación ante el Mirandés.

Los unionistas se adueñaron pronto del esférico ante un Albacete que no ejerció bien la presión en los primeros compases y se dedicó a verlas venir de forma contemplativa. Samú Costa volvía a interpretar su papel de mariscal en la medular, dejando el lucimiento para Morlanes, que en esos primeros minutos dio una clase magistral de distribución de juego. Aketxe, por primera vez como enganche y no partiendo desde una banda, también estuvo muy participativo, y suyo fue el primer acercamiento con peligro a los 5 minutos, concluido con un pase atrás que no encontró rematador.

Un instante después fue el propio Morlanes quien filtraba un pase en profundidad tirando de escuadra y cartabón para dejar a Corpas en una posición franca corriendo en ventaja por su banda, pero dando el centro raso un metro por detrás en lugar de por delante, lo que le facilitó la labor al defensor para abortar la ocasión y perjudicó la ventaja de Sadiq al posible remate.

El 0-1 se palpaba en el ambiente ante un desaparecido Albacete e iba a llegar gracias a un regalo del conjunto local. Diamanka dio un pase atrás sin mirar al destinatario, que resultó ser Sadiq. El nigeriano tiró de zancada para plantarse en el área en un cara a cara ante Tomeu Nadal que Gorosito frustró con un penalti de libro. Corpas, nuevamente portador del brazalete, asumió la responsabilidad desde los once metros engañando al meta manchego para sumar su quinto tanto en lo que va de curso.

En los minutos posteriores a cobrar ventaja en el marcador el Almería pudo incrementar las diferencias en un córner botado por Aketxe que encontró la testa de Cuenca. El central madrileño estuvo a punto de emular su tanto de Vallecas, pero esta vez el esférico se marchó alto, aunque no iba a ser su última palabra de la noche.

En el último cuarto del primer acto iba a reaccionar el equipo dirigido por López Garai, que mejoró la presión para sacudirse el control visitante. Merced de esa mejoría llegó un peligroso disparo de Álvaro Peña desviado por la zaga rojiblanca (esta noche de negro y azul) y un centro de Liberto rematado de espuela por Diamanka en el primer remate a puerta de los albaceteños.

Con todo, el Almería pudo irse al descanso con el 0-2. Una buena internada de Balliu por su banda terminó con pase atrás que Villalba remataba llegando desde segunda línea, pero el disparo raso del valenciano se marchaba fuera por poco.

En la segunda mitad se mantuvo la misma tónica del final de la primera, con un Albacete que fue creciendo porque el Almería se lo permitió ante la inusitada pasividad de José Gomes para mover el banquillo. Para colmo, la primera sustitución que realizaba el luso, dando entrada a Petrovic por Aketxe, empeoró la situación, ya que los almerienses siguieron cediendo terreno.

El Albacete fue ganando campo poco a poco y un centro de Liberto lo mandaba alto con la zurda Álvaro Jiménez en el primer aviso de lo que estaba por venir. Minutos después de esa acción, un contragolpe bien conducido por Alberto Benito y Álvaro Jiménez culminaba con penalti de Makarizde sobre Manu Fuster. Álvaro Jiménez ejecutaba la pena máxima engañando al meta georgiano.

Pintaban bastos con el Albacete venido arriba cuando el Almería iba a sacarle petróleo a una acción a balón parado. Lazo mandó una falta al corazón del área, donde de nuevo emergía la imponente figura de Cuenca para cabecear violentamente a la red el 1-2 y meter en la saca otros tres puntos de oro, de esos que valen un ascenso allá por el mes de junio.

Con esta victoria, los indálicos se catapultan a 23 puntos a falta de un partido aplazado ante el Zaragoza que, de ganarse, supondría de facto estar igualados en el segundo puesto de la tabla con el Mallorca. Mucho antes, este jueves, habrá que medirse con un Tenerife que llega sin entrenador tras la destitución del almeriense Fran Fernández y con las bajas de Balliu y Samú Costa, que vieron su quinta tarjeta amarilla y tendrá que cumplir un partido de sanción. Se trata de la cuarta victoria consecutiva a domicilio y de la octava jornada sin perder para los rojiblancos.