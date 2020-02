Guti: "No haría otra vez lo de Soria. No ha sido un efecto bueno para la plantilla. Soy humano y hay que aprender"

José María Gutiérrez ha participado este mediodía en una tertulia organizada por la emisora oficial del club y ACL Radio en la que, en un ambiente relajado y distendido, empalagosamente amable, el técnico madrileño ha descubierto su cara más íntima y también ha dejado un titular revelador al asumir que se equivocó de parte a parte al cargar contra el vestuario tras el empate en Soria.

Tras la reunión mantenida ayer por su agente, Juanma López, con el director general de la entidad, Mohamed El Assy, el club filtró que el motivo de la misma había sido la ejecución de la opción de compra de Lazo (al que también representa López) para adquirirlo en propiedad del Getafe durante los próximos cinco años.

Si ya resultaba de por sí extraño que un representante se desplazase hasta Almería para cerrar 'in situ' una operación que puede solventar vía telefónica sabiendo que Guti está en la picota y teniendo en todo caso margen de sobra para acometerla porque hasta junio no expira la cesión del gaditano, Radio Marca Almería ha apuntado la posibilidad de que López advirtiese en dicho encuentro que no perdonaban nada del correspondiente finiquito en caso de destitución. De llevarse a efecto, la tesorería quedaría sin fondos suficientes para acometer la contratación de otro técnico al rebasar el tope salarial. A eso hay que añadir que los testigos del almuerzo apuntaron el evidente enfado con el que López abandonó el ágape.

Sea como fuere, Gutiérrez dirigirá a su equipo desde la grada ante el Fuenlabrada, ya que arrastra sanción al resultar expulsado en El Alcoraz de Huesca y será su segundo, David Badía, quien dé las instrucciones pertinentes desde la zona técnica a los jugadores durante el transcurso del duelo. Estas han sido algunas de las impresiones que el de Torrejón de Ardoz ha compartido durante la tertulia (las preguntas no son literales, sino aproximadas, las respuestas sí).

¿Está viviendo sus días más difíciles desde que empezó en los banquillos?

-Llevamos un par de semanas difíciles, pero hay que estar tranquilos y mirar al futuro, que es prometedor si hacemos las cosas bien, estando todos juntos, creyendo en ese sueño. Intento ir hasta el final con lo que creo y siento, con mis equivocaciones y aciertos, siempre intentando llevar una línea que es importante para cualquier persona en su vida.

Ha pasado de los elogios a la crítica en muy poco tiempo...

-He vivido mucho tiempo en mi carrera en un club de la exigencia máxima del Real Madrid, donde en 24 horas eres Dios y 24 horas después no debías jugar ni un minuto. El fútbol es así y hay que asumirlo. En los buenos momentos te alaban mucho y en los difíciles, al contrario.

¿Hasta qué punto le afectó la derrota en El Alcoraz?

Mi mujer y mi hijo saben que cuando perdemos es mejor no hablarme, necesito mi momento de estar solo y pensar las jugadas y lo que ha pasado en el partido o he podido hacer mejor. Me dan mi espacio y estoy muy bien porque me conocen de verdad.

¿Cómo vio al equipo en Huesca?

El Huesca estuvo mucho mejor en el primer tiempo, en el segundo igualamos la intensidad, siendo capaces de hacer un gol. Fue un momento difícil porque creíamos que el equipo iba a salir muy fuerte y no fue así. Necesitamos buscar soluciones.

¿Piensa que se le prejuicia en exceso por su pasado mediático?

Cuando una persona ha estado mucho tiempo de su vida en televisión, uno saca cosas sin conocerlo. Es algo normal que sucede con todas las personas que no solo tienen una vida íntima y todo el mundo opina de todo, de fútbol, baloncesto o política.

¿Qué tal con la afición del Almería? No para de firmar autógrafos y hacerse fotos.

Entiendo que firmar autógrafos entra dentro de nuestro trabajo porque hay mucha gente que le ilusiona sacarse una foto contigo y ver ese lado humano del jugador o del entrenador. Es gratificante y no cuesta mucho tener una sonrisa y una buena palabra. La gente hace 400 kilómetros por el amor a un escudo y tú también tienes que hacerlo.

¿Quienes fueron sus ídolos como futbolista?

Tuve la suerte de entrar con 9 años a la cantera del Madrid y poder verlos habitualmente entrenando. Mucha gente era mi ídolo, pero una de las fotos que más ilusión me hizo de pequeño fue con Schuster porque en mi barrio me llamaban así. Fue bonito. Después fue Redondo.

¿A qué suele dedicar su tiempo libre?

Suelo ver mucho deporte. Me gusta el golf, también veo cine. Me gusta mucho el cine japonés y el chino. Necesitas válvulas de escape como poder disfrutar de la familia, una de las cosas más importantes que tengo en mi vida. Mi hijo mayor está con la Play y al pequeño le ha empezado a gustar el fútbol y le gusta que yo le entrene a él.

El equipo parece que dio el bajón tras caer con el Elche.

Veníamos de muchas victorias, tres seguidas, pero a lo mejor no haciendo un fútbol tan bueno como el de Elche. Fueron 30 minutos espectaculares y a partir de ahí vino el bajón del grupo. Los resultados marcan el estado anímico de los jugadores y del club. Hay que disfrutar más.

¿El objetivo del ascenso es posible?

Tenemos muchas opciones de subir a Primera y hay que hacerlo todos juntos, sin bajar los brazos. Estando todos unidos, los que aman y quieren al Almería, será difícil que nos bajen de ahí. La responsabilidad es nuestra y daremos ese primer empujón, pero todos de la mano.

¿Ha temido estos días por una posible destitución?

Creo en mi trabajo y en los jugadores que tengo para sacar el máximo. Estoy tranquilo por eso, lo que venga de arriba no lo sé ni puedo decidir en ello, por lo que no pierdo el tiempo con eso. Me centro en los entrenamientos porque tenemos una gran plantilla.

Se le afea que en 14 jornadas haya dispuesto 14 alineaciones distintas...

Lo cómodo habría sido apostar por 11 y seguir con eso hasta el final, por eso me dicen por qué he cambiado 14 veces de alineación. Quiero que el jugador se gane los minutos en el campo, no solo en los partidos, sino también en los entrenamientos. Nos falta una victoria que nos dé ese empujón para que el equipo salga de este bache y espero que sea el sábado.

¿Cree que al Almería se le tiene ganas en la categoría?

No diría que el Almería tenga a todos los equipos en contra, sino a todos pendientes de lo que hace su dueño y su entrenador. El hecho de enfrentarse al Almería en Segunda tiene más alicientes que solo ganar. Es un proyecto apetecible para cualquier jugador.

Vista en perspectiva, ¿repetiría la 'rajada' contra el vestuario de Soria?

En Soria intentaba buscar algo. He sido jugador y he oído cosas con las que he intentado cambiar y dar algo más de mí. Si me dices si lo haría otra vez te diría que no porque no ha sido un efecto bueno para los jugadores ni para la plantilla. Soy humano y hay que aprender. Hay cosas que según el tipo de jugadores que tienes es mejor hacerlas internamente que de forma pública. Asumo mi error, seguramente tendré más, pero trabajo para no cometer tantos, no solo por mí, sino por mis jugadores, que para un entrenador son lo más importante.

¿Se considera un técnico autocrítico?

No tengo miedo a decir cuándo me equivoco o no lo hago bien. Hago mucha autocrítica porque el entrenador ve el partido durante los 90 minutos, pero después hay muchas horas para volver a analizarlo, no solo a los jugadores, sino a ti mismo para ver cómo puedes cambiarlo.

¿Es buena esa obsesión por acabar la Liga en primera posición?

Lo ideal sería ganar la Liga y ascender como primero, pero si es como segundo también está bien y vía play-off tendrá más mérito al jugar más partidos. Debemos centrarnos en el partido a partido sin mirar tanto a la clasificación y poder ir ganando.

La expulsión en Huesca le impedirá sentarse en el banquillo ante el Fuenlabrada...

Me molesta no poder sentarme, no solo porque me expulsaran, seguramente cometí algún error. Pude saludar al entrenador rival e irme al vestuario. Aparte de eso me molesta porque son partidos importantes y el equipo necesita de mí y los dejo un poco solos. Intentaré que me sientan al lado a través de mi segundo aunque no pueda sentarme en el banquillo. Es imposible que el árbitro recogiera en el acta ningún insulto porque no lo hice.

¿Qué opinión le merece el VAR?

Estamos confundidos todos con el VAR, sobre todo viendo jugadas tan iguales que en un partido se pitan y en otro no pese a ser situaciones rápidas y complicadas. En Numancia el VAR entró y pitó penalti y en Huesca ni se dignó. Perjudican a todos los equipos. Estamos en nuestra racha mala y parece que vayan en contra de nosotros, pero no creo que sea así ni debemos preocuparnos. Aunque haya VAR los árbitros se van a equivocar igual.

¿Ve a su excompañero y amigo Iker Casillas presidiendo la Federación?

Yo no puedo votar por Iker Casillas, pero puede aportar su sensatez y tranquilidad. Lo va a dar todo porque ama el fútbol y nuestro país. Es una responsabilidad y un puesto para el que creo que está capacitado porque ha jugado mucho para la Federación. Sería una buena cabeza visible, no solo en España, sino en todo el mundo.

¿La responsabilidad de ganar sí o sí no atenaza a los jugadores?

El foco tiene que estar en ganar, es obvio, pero debe ser desde la unión, desde el grupo. No quiere decir que no estuviéramos haciéndolo, sino que hay que ratificarlo, que el grupo está por encima de los jugadores y para estar arriba es por medio de todos. Todos pueden jugar, ser titulares o aportar su granito de arena desde el campo, el banquillo o la grada.

¿Cómo vive los minutos previos al inicio de los partidos?

La salida al campo la vivo desde la calma y las ganas de ver al equipo ya en el terreno de juego. Ya hemos tenido tiempo para hablar con cada uno y me gusta verlos 3-4 minutos porque ya sé lo que pueden dar de sí después.

¿Dónde está el margen de mejora del equipo?

Debemos de mejorar en muchas cosas. Entrenamos muy bien y nos cuesta salir a competir, hay que hacerlo desde el primer minuto. No quiero decir que el jugador no salga a competir porque lo hace, pero hay que dar más de cada uno. En Segunda muchas veces no ganas tanto por aciertos tuyos como por errores del contrario. Hay que cometer menos errores en defensa y tener más acierto ofensivamente. En el último tramo hay mucho talento y nos estamos equivocando, sin dar el nivel que tuvimos.

¿Tiene alguna manía en particular?

No suelo tener manías. Si ganamos me gusta repetir las zapatillas o una chaqueta, pero solo porque ya que hemos ganado repito. Luego te dan la leche porque con la misma chaqueta, pierdes. Llevo varios partidos cambiándome todo.

¿En qué medida es importante contar cuanto antes con una Ciudad Deportiva?

Si quieres seguir creciendo como club la Academia es muy importante para formar jugadores y sacar dinero de ellos si los vendes. Si el filial está una categoría por detrás es importante para poder dar el salto y más fácil para los chicos dar ese paso. En el filial hay grandes jugadores pero les cuesta dar ese salto, aunque hay tres o cuatro que pueden jugar perfectamente con el Almería.