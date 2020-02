Enfado morrocotudo de Guti con el equipo

Guti mostró un gran enfado con el partido de sus jugadores tras el partido en Los Pajaritos. "No estoy contento con el punto, más que nada por el juego de mis jugadores, nos han superado en todo y parece que no venimos aquí a ascender ni queríamos ganar. Tendríamos que estar toda la noche para explicar lo que nos ha faltado. No hemos tenido balón, ni lo queríamos, no ganamos las segundas jugadas... Todo nos ha faltado", tras apuntar que el penalti pitado a favor del Numancia fue clarísimo.

El míster fue claro y contundente en todas sus respuestas. "El equipo tiene que trabajar desde el minuto 1 al 90, no que en el 65 no estoy. Si hemos ganado un punto de seis y seguimos segundos los demás no han hecho las cosas muy bien", dijo Guti.

Al único que alabó fue a Villalba, uno de los fichajes. "Ha estado espectacular, es un jugador diferente que no teníamos y que nos va a dar mucho. Ha sido un gran debut y estamos muy contentos con su llegada. Del mercado no hablo, los fichajes los hace el club, no yo".

Luis Carrión, técnico del Numancia "En la primera parte tuve la sensación de estar más metidos que ellos, que esperaban las transiciones con Lazo y Appiah. La segunda estuvo más igualada"

El goleador Juan Muñoz apuntó que "es un punto más en un campo muy complicado, ante un rival. Como se ha dado la jornada, seguimos sumando y a pensar en el Racing de Santander. No he visto la jugada del penalti, el línier me dice que no es gol y ha sido decisión del árbitro pitar".

El portero Fernando dijo "el partido ha sido difícil. No hemos empezado bien, pero conforme pasaban los minutos nos crecíamos. Hemos conseguido adelantarnos y en una jugada embarullada, penalti y empate. No sé si ha sido penalti o no, la veré tranquilamente para opinar".