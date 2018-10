'Homenaje', historia del fútbol olulense

El Espacio Escénico de Olula acogía hace unos días la presentación del libro Homenaje, historia del fútbol en Olula del Río, primera obra del veterano autor Gregorio Rodríguez Fernández, que se ha atrevido a estrenarse con las letras aprovechando el tiempo libre que le ha propiciado su jubilación.

Editado en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad y Gráficas Lucmar, la obra recoge las peripecias y vivencias de quienes constituyeron los primeros equipos de fútbol en el municipio, abarcando desde la época de la Posguerra hasta la década de los años 70.

"En septiembre de 2013, mientras veía a mi nieto jugar a la pelota en la calle me vino la idea de hacer este libro y desde entonces la cabeza no me ha parado. Han sido cinco años, pero la espera bien ha merecido la pena", contaba el autor, arropado por el alcalde de Olula, Antonio Martínez Pascual, el concejal de Comunicación, Gregorio Francisco Navarro, familiares y amigos.

Tras la presentación del autor y la obra, tomaba la palabra el primer edil, explicando a los asistentes la envergadura del proyecto: "Me consta que Gregorio tenía mucha ilusión en sacar este libro adelante y me alegra que ya lo tenga entre sus manos. Muchas generaciones de olulenses se verán reflejadas en él porque ha hecho una gran labor de recopilación de imágenes históricas y de entrevistar a gente mayor".

En efecto, el volumen, de cerca de 200 páginas, contiene un generoso archivo visual aportado por numerosas familias del pueblo que le cedieron al autor los derechos de reproducción.

Las fotografías reflejan desde las distintas indumentarias que el Olula CF ha vestido a lo largo de la historia (azulgrana, blanquiazul o verdiblanca) hasta los diferentes campos donde jugó, como el ubicado bajo el puente del Río Almanzora, el de Laborda en el barrio Santiago o el de la Hispanidad, antes de asentarse ya en los años ochenta en el complejo polideportivo José Juan Rodríguez.

Igualmente en sus páginas aparecen nombres ya míticos del imaginario futbolístico olulense como Patulito, Carson, Gordito, Gorras, Ben Barek, Nogueras, Muni, Maño, Chirista, Alejandro, Liria, Alpiste, Figura, Rabote, Pajero, Castejón, Alonso, Guillermo, Sanchís, Lino, Pastor, Juanillo, Pere o Paisa, entre otros.

La imagen escogida para la portada, en color sepia, es una plástica palomita del guardameta Gary en el campo de Laborda. El autor firmó al final del acto decenas de ejemplares de la obra.