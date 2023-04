El Inagroup quiere reengancharse al play off

Cuando todo parecía perdido y que el Inagroup El Ejido Futsal había terminado por despedirse del sueño del ascenso, el conjunto celeste quiere volver a reengancharse al play off. Después de vencer la pasada jornada al Sala 5 Martorell, los del Poniente están a tan solo cuatro puntos de la quinta plaza cuando tan solo restan seis jornadas para concluir la temporada regular. Es por ello que el equipo dirigido por José Escrich visitará este domingo al filial del Betis con la obligación de ganar.

Los ejidenses no lo tendrán nada fácil en el Centro Deportivo Amate, enfrentándose a un rival que llega con la tranquilidad de tener la permanencia matemática casi en el bolsillo y sin opciones de pelear por el ascenso a la máxima categoría por su condición de filial. Además, los verdiblancos son el único equipo que está temporada ha sido capaz de ganar en liga al intratable líder Peñíscola, al que se impusieron por tres a cero hace dos jornadas.

Hito que no dudo en resaltar el técnico celeste, José Escrich, quien mencionó sobre su rival que "en las dos últimas semanas han sido capaces de ganarle en casa a Peñíscola por 3-0, y es el primer equipo que lo ha conseguido, y la semana última, en Benavente, fueron capaces de remontar un partido que tenían prácticamente perdido con el cinco contra cuatro. Además, añadió que "es un equipo que maneja bastantes registros, con gente joven muy dotada técnicamente, con mucha ambición y un partido que será muy exigente".

Los celestes llegarán a la cita en tierras sevillanas sabiendo lo que han hecho los demás, puesto que cierran la vigesimoquinta fecha del campeonato en la categoría de plata. Pero ello poco debe importarle a este Inagroup El Ejido Futsal, que sabe de primera mano que no puede fallar si quieren volver a disputar el play off como hace dos temporadas cuando en su estreno en Segunda División se quedaron a las puertas de tocar la élite del fútbol sala español.

"Para entrar en ese play off, no tenemos margen de error, hemos agotado prácticamente todos los comodines. Al final, la dificultad va a ser importante, pero dependemos de nosotros y tenemos que ir con la mentalidad de ganar porque no tenemos otro camino", afirmó José Escrich, más que consciente de la importancia de los tres puntos en juego.