El Inagroup afronta una final por el play off

Ganar. Eso es lo único que le vale al Inagroup El Ejido Futsal este sábado (18:30 horas) cuando reciba al Unión África Ceutí en una verdadera final por el play off. A cuatro puntos de la quinta plaza, que marca el Sala 10 Zaragoza, y con tan solo quince por disputarse los celestes están obligados a vencer si quieren seguir soñando con el ascenso.

El conjunto celeste regresa al Pabellón de Deportes de El Ejido después de su triunfo en la visita al Betis B, único equipo que esta temporada ha conseguido vencer al intratable líder Peñíscola en liga. Y lo hacen enfrentándose al equipo que tienen justo por delante en la tabla y que tan solo tres puntos les separan, por lo que una victoria permitiría a los de José Escrich superarles en la clasificación. Además, este sábado se enfrentan el O Parrulo y el Sala 10 Zaragoza, cuarto y quinto clasificado, por lo que puede ser una jornada clave para que los celestes se acerquen al play off.

Por su parte, el Unión África Ceutí se presentará en El Ejido después golear la pasada semana al Atlético Benavente con la necesidad también de llevarse los tres puntos para intentar asaltar la quinta plaza. Asimismo, los caballas lograron vencer por dos a uno a los celestes en el encuentro de ida, por lo que parten con ventaja para llevarse el gol average.

"Tenemos claro es que estamos ya sin red y en el alambre. Cualquier cosa que no sea ganar nos deja prácticamente sin opciones", señalaba José Escrich durante su comparecencia previa al partido de este sábado. De esta manera, el técnico celeste afirmaba que "saben que es una verdadera final y tienen que afrontar el partido como tal". Es por ello que comentaba también que no tienen comodín y con los cuatro partidos que restarán tras este, si se vamos a cinco o siete puntos va a ser imposible".

Con respecto a su rival, José Escrich mencionaba que "llevan una dinámica muy buena, muchas semanas en play off y no quieren salir de ahí", añadiendo que "se van a encontrar un equipo preparado para ese objetivo" y que "tienen que ser conscientes de que si no son capaces de ganar a estos equipos no pueden estar en play off". Así, el entrenador de este Inagroup El Ejido Futsal es conocedor de primera mano de la enorme trascendencia de los tres puntos en juego.