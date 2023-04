El Inagroup se niega a dejar de soñar con el play off (2-3)

Cuando parecía que se había despedido de poder seguir peleando por el ascenso, el Inagroup El Ejido Futsal se niega a dejar de soñar con el play off. Los celestes lo demostraron en su visita al Betis B, logrando imponerse a los verdiblancos en un partido clave para mantenerse en la ansiada pelea por la quinta plaza. Los de José Escrich consiguieron hacerse con la victoria gracias a los goles de Pele, Juanan y Peña, si bien tuvieron que sufrir al final después de que Cendán redujera a uno la ventaja de los del Poniente a falta de dos minutos para terminar el partido.

Una victoria con la que los ejidenses se mantienen a cuatro puntos del play off, que marca el Sala 10 Zaragoza, después de que los maños no fallaran el sábado en el Pabellón Siglo XXI ante el colista Gran Canaria. Quien tampoco perdonó esta jornada fue el Unión África Ceutí que no tuvo piedad del Atlético Benavente, penúltimo clasificado, al que golearon por doce a uno.

El conjunto dirigido por José Escrich llegaba hasta tierras sevillanas con la necesidad de llevarse los tres puntos para poder seguir soñando con el play off. Más después de que el sábado no fallasen ni el Sala 10 Zaragoza, quinto clasificado, al vencer al colista Gran Canaria ni el Unión África Ceutí al golear al Atlético Benavente.

El encuentro para nada iba a ser fácil, se medían al único equipo que esta temporada habían logrado vencer en el campeonato al intratable líder Peñíscola. No tardaron los celestes en realizar la primera falta del partido, haciéndola Josete cuando apenas se había disputado el primer minuto de partido. Pero serían los verdiblancos quienes se cargarían de faltas, llevando cuatro ya en los primeros diez minutos. Además, Flethes vio la cartulina amarilla por esa cuarta falta.

Más tarde Rahali vio la tarjeta amarilla en las filas visitantes. Pero superado el ecuador de la primera parte el Inagroup El Ejido Futsal logró adelantarse en el marcador con un tanto de Pele. El tanto ponía el partido donde querían los celestes, quienes eran conscientes de que no podían fallar. Los visitantes iban por delante en el marcador, pero tuvieron que sufrir después de que Armando cometiera la quinta falta antes de llegar al primer cuarto de hora. Con la mínima ventaja gracias al gol de Pele se llegaba al descanso.

El segundo tiempo difícilmente pudo arrancar mejor para el Inagroup, que a los tres minutos logró hacer el segundo con un gol de Juanan. Pero rápidamente recortaron distancias los béticos con tanto de Gensuke para apretar el encuentro. Los ejidenses estaban llevándose tres puntos vitales en su pelea por el play off, si bien el encuentro no estaba todavía decidido.

En la recta final, cuando tan solo faltaban dos minutos para la conclusión del choque, Peña marcó el tercero para llevar a las filas celestes. Pero rápidamente, casi acto seguido, Cendán recortó distancias para los verdiblancos, llevando el susto a los de José Escrich. Pero los ejidenses no se iban a ir del Amate sin la victoria.

Tres puntos que permiten a este Inagroup El Ejido Futsal seguir soñando con el play off, del que se mantienen a cuatro unidades cuando tan solo restan cinco jornadas para terminar la temporada regular. Los celestes recibirán la próxima semana al Unión África Ceutí, del que están a tres puntos, en otro duelo decisivo en la titánica pelea por hacerse con un billete para pelear por el ascenso.