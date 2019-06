Jódar, Muñoz y Rubio ‘debutan’ en el Juan Rojas siendo añorados en su Memorial Costa de Almería

Cuando la muerte decide golpear a un club, sobre todo si este es pequeño, se torna muy complicado rehacerse y seguir adelante. Si eso sucede nada menos que tres veces de una manera prácticamente consecutiva, en un periodo de tan solo cuatro años, entonces hay que aferrarse más que nunca al recuerdo de los que ya no están para, en su nombre, llegar muy lejos. Es el caso del Costa de Almería, que no se olvida de Miguel Jódar, Martín Muñoz y Manuel Rubio y que en ellos encuentra su más firme apoyo: “El Memorial significa un punto de unión para el rugby; da igual de qué equipo seas, si estás en activo o no, o si eres veterano, lo único que importa es que seas de rugby y que dedicas ese partido a los que ya no pueden hacer lo que desearían”.

Son las emotivas palabras de José Cuadrado, presidente del Costa e histórico rugbier almeriense que tan bien conoció a los homenajeados y que este año se ha mostrado feliz por su ‘debut’ en el Juan Rojas, la instalación soñada por los que han venido practicando este deporte durante tantos años: “Para todos los que tuvimos la gran suerte de conocerlos, sabemos qué significaba para ellos tres el rugby y por eso no hay mejor manera de recordarlos que jugando”.

Así, en este XIII Memorial Costa de Almería, cuyo programa ha incluido un partido de padres contra hijos, otro entre la cantera, en concreto de la Academia Sub-16 y Sub-18, y un triangular de los amigos de Miguel, Martín y Manolo, se debe destacar el marco de su celebración, por primera vez en un Campo Municipal de Rugby que además cierra con este bonito broche su primera temporada.

Ya que se ha iniciado el replantado del césped y estará de nuevo listo para el inicio de la pretemporada del primer equipo cruzado, pero antes el Juan Rojas no ha podido poner un mejor ‘punto y seguido’: “Este año ha habido bastante asistencia de jugadores al Memorial, más de cien entre los chicos de la cantera y los seniors que han querido participar en el recuerdo calzándose las botas”.

A la grada ha acudido un buen número de asistentes, entre ellos los familiares de los tres chicos, protagonistas en el momento del homenaje, pero también en el tercer tiempo: “En ese colofón final hemos podido charlar y todos mostrarles el aprecio que les teníamos a estos jugadores, sobre los que además hecho un pequeño libro recopilando sus fotos y varias producciones audiovisuales”.

Así lo ha desvelado Pablo Jiménez, director técnico de Costa de Almería, que ha realizado una semblanza de los tres homenajeados: “Miguel Jódar se formó en Jaén, pero vino a Almería y se implicó mucho desde el principio, siendo el capitán del equipo, rol que desempeñaba en el momento de su muerte; Martín Muñoz era también jienense y se caracterizaba por ser uno de esos que hacen ‘pegamento’ en el vestuario, todos le tenían aprecio, era uno de esos tíos que hacían que todo funcionara bien, con una gran capacidad de gestión, hasta el punto de que iba a ser el próximo alcalde de su pueblo; Manu Rubio, hermano mayor de nuestro actual jugador Iván, se había formado en nuestra cantera y era muy querido, poseedor además de un gran liderazgo”. Los tres ya están en el Juan Rojas por derecho propio y por lo sembrado en los demás.

En ese sentido, Jiménez Barceló ha rememorado la triple tragedia consecutiva: “El Memorial se viene haciendo desde hace más de una década con motivo de la muerte muy próxima en fechas de estos tres referentes del club, cuatro años entre ellas y todas en accidente de tráfico, que nos dejaron una huella que hizo que planteáramos este acto; en su momento fue bastante importante, el club se volcaba como muestra de respeto hacia ellos; el primero se llamó Miguel Jódar, a raíz de que murió Martín y también Manu pasó a ser Costa de Almería; en los últimos años, a raíz de la irrupción de URA y lo ajustado de las fechas, se ha seguido celebrando pero ha perdido algo de protagonismo con respecto a otros acontecimientos como las fases de ascenso o la promoción de permanencia”.

Lo que no se ha perdido es “un importante sentimiento” y este año el partido ha sido “muy bonito porque el nivel de Almería ha seguido subiendo”. Para Pablo Jiménez ha sido importante la incorporación de Narila Pizarro, hija del mítico Rafa Pizarro, a la junta directiva de Costa de Almería, en concreto como vocal de eventos: “Ha tenido un papel muy activo en la preparación del memorial en colaboración con Jorge Giménez, secretario del club”.

Así las cosas, “estamos todos muy contentos del marco y en general de cómo se ha desarrollado”, ha confesado. El Estadio Municipal de Rugby Juan Rojas ha disfrutado de una última jornada del curso cargada de valores, ya que a la gratitud de Costa a los que tanto han dado se suma que por la mañana el turno ha sido para URA Clan tanto infantil como senior en su despedida, si bien el proyecto de unión no tomará vacaciones y seguirá preparando nuevos retos desde fuera del campo.