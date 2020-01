Jornada en blanco para Pulpileño y Huércal-Overa

La Minerva frena la racha del Pulpileño (1-3)

Después de once jornadas seguidas caminando por la senda positiva, el Atlético Pulpileño volvió a probar el amargo sabor de la derrota tras caer en su feudo de San Miguel ante una efectiva Minerva. Los de Sebas López no conocían la derrota desde el pasado 3 de noviembre, cuando cayeron por 0-1, también frente a su afición, ante el Real Murcia Imperial. Pese a este tropiezo, casi inesperado, el equipo del Levante almeriense seguirá una semana más en las posiciones de play off por el ascenso la Segunda División B.El cuadro de Pulpí encajó muy pronto el 0-1. Fue a los cinco minutos del pitido inicial, obra de Cristo para los murcianos, que se marcharían al descanso con la mínima ventaja en una tanteador en el que aumentarían las distancias en el 58’. Juanma no falló desde el punto de penalti para dar relativa tranquilidad a la Minerva, que ya sí que confirmaría prácticamente su victoria a domicilio con el tanto de Dieguito en el 75’. Juan Arcas recortaría en el 90’, pero ya era demasiado tarde para un Pulpileño que llevaba más de dos meses sin perder en la competición liguera de este Grupo XIII.

Pulpileño: Raúl Bernabéu, Emilio Iglesias, Alcántara (Franju 46’), Manzano, Cubero, Pipi (Mati 66’), Santi Bernal, Pico (Jordán 57’), Juan Arcas, Sergio Camacho y Adri González.

Minerva: Bouba, Ceballos, Naranjo, Juanma, Franki, Peque (Gonzalo 88’), Borja (Molero 83’), Crito, Dieguito, Valdeolivas y Ramón.

Goles: 0-1: Cristo 5’. 0-2: Juanma (p) 58’. 0-3: Dieguito 75’. 1-3: Juan Arcas 90’.

Árbitro: Daniel Perán Alcaraz. Por parte visitante vieron la amarilla Bouba y Dieguito

Incidencias: Partido disputado en San Miguel ante 400 espectadores.

Derrota por la mínima para el Huércal-Overa CF (1-0)

Nueva derrota para un Huércal-Overa CF que solamente ha sido capaz de sumar un punto en las últimas seis jornadas de competición. El cuadro de Tato Alcázar cayó por la mínima en su visita al feudo de un El Palmar CF que se quedó con el botín ante su gente gracias a un solitario tanto de Andrés García en el minuto 66. Los huercalenses se dejaron la piel para tratar de sacar un resultado positivo pero se marcharon de vacío de una contienda en la que debutaron, sin suerte, los dos nuevos refuerzos del equipo almeriense, Fran Bueno, que fue titular, y Ayub.

El Palmar: Adri, Quintana, Víctor, Menchón (Álex García 67’), Andrés, Guille, Chema (Luisito 42’), Samu (Borja 83’), Joaquín, Tote y Alberto Mayol.

Huércal-Overa: Javi García, Alonso, Sánchez, Cristian, Álex Bautista, Darius, Fran Bueno, Francis León, Campanas, Heredia y Carrillo (Ayub 75’).

Gol: 1-0: Andrés García 66’.

Árbitro: David Gil Gallego. Amonestó a los locales Quintana, Víctor, Samu, Alberto Mayol y Álex García. Por parte visitante vieron la cartulina amarilla Cristian, Darius y Francis León.

Incidencias: Partido disputado en el Municipal de El Palmar antela presencia de unos 200 espectadores.