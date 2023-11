José Bordalás: "No hay enemigo pequeño"

José Bordalás ha comparecido este viernes, 24 de noviembre, ante los medios de comunicación. El técnico del conjunto azulón no quiere que sus jugadores se confíen ante un club que, aunque todavía no ha conseguido ganar esta temporada, tiene, a su juicio, una gran plantilla con un buen entrenador que en cualquier momento puede despertar para cambiar su dinámica.

"No hay partido fácil. No hay enemigo pequeño. Sabemos que es una Liga muy competitiva, de las más importantes del mundo. Lo estamos viendo en este campeonato. El Almería ha perdido partidos en el descuento, por detalles. Ha tenido partidos con la posibilidad de ponerse por delante y no lo ha hecho. Está a un partido de que cambie esa dinámica y es un rival complicado. Conocemos su plantilla, su club, su director deportivo, un hombre muy ambicioso y a su entrenador, muy bueno. No es un partido fácil y si alguien piensa eso está en un error gravísimo", dijo.

"El Almería ha hecho buenos partidos. Está a uno de cambiar la dinámica. Nosotros vamos a trabajar para que no sea mañana. Jugamos en casa, es un partido importante y no va a ser fácil. Ellos están en una dinámica de juego bastante buena. No le han acompañado los resultados, pero máximo respeto al Almería. Tiene una gran plantilla, un entrenador con experiencia que lleva semanas trabajando para cambiar la dinámica", agregó.

Bordalás recordó que tiene un pasado familiar relacionado con Almería y declaró que siente un respeto y un cariño por una ciudad en la que disfrutó mucho en tiempos en los que no era todavía entrenador.

"Tengo familiares en Almería. Le tengo mucho cariño a la ciudad y a su gente. Es inevitable porque yo incluso de chiquitito y de jovencito he viajado mucho y he pasado muchos veranos allí con familia y amigos. Ahora nos enfrentamos y mis intereses profesionales están en el Getafe. Tenemos que hacer un gran partido para superarles y les deseo lo mejor como club porque les tengo un cariño enorme", apuntó.

Preguntado por la nota que pondría al Getafe tras completar el primer tercio del curso, recordó que siempre ha esperado hasta final de temporada para evaluar el rendimiento de su equipo.

"Esto es como cuando vas al instituto y a la universidad. La nota es al final. El parón nos ha servido para seguir trabajando y dar continuidad a lo que hemos comenzado. Queda mucho para recorrer, tenemos un grupo humano sensacional y los chicos están comprometidos. Yo hago balance a final de campeonato porque es una Liga muy dura y competida. Hemos tenido experiencias de todo tipo, contentos con el comportamiento, pero todavía nos queda mucho".

Además, habló de los partidos internacionales y de la carga que sufren actualmente los jugadores. Reconoció que tiene algunas ideas para solucionar una situación que provoca muchas lesiones, pero no quiso desvelarlas.

"Hemos tenido suerte. No ha habido ninguna lesión de los que han salido con sus selecciones. El número de partidos se va incrementando con compromisos de todo tipo. Lo único que nos queda es adaptarnos a la nueva realidad futbolística. Esto no va a ir a menos, nos tenemos que adaptar y eso es lo que nos toca como profesionales y en eso estamos trabajando".

José Bordalás: "La afición está de sobresaliente"

"Como la FIFA no me va a preguntar nada, no puedo decir nada. Si fuera el presidente de la FIFA vería lo que fuera lo mejor. Pero soy entrenador del Getafe y tenemos que adaptarnos. Tengo muchas ideas pero prefiero tenerlas para mí", agregó. También habló sobre el delantero turco Enes Ünal, que se encuentra en la fase final de una lesión grave en una rodilla e informó de que ve a su jugador "feliz" por participar poco a poco en la dinámica del grupo con ejercicios junto a sus compañeros.

"Está muy bien. Se le ve feliz. Cuando digo bien me refiero a que ya va haciendo tareas con el equipo. Cada lesión tiene un periodo más o menos largo y no podemos apresurarnos y precipitarnos e intentar tenerle cuanto antes. Nos gustaría verle jugar de nuevo, ver cómo se deja todo por el equipo. Pero todavía queda un periodo razonable. Ya puede hacer cositas con el equipo. Esperemos que lo que fue una desgracia, ahora poco a poco se va convirtiendo en una satisfacción para todos".

Sobre el objetivo del Getafe para esta temporada, dejó muy claro que primero tiene que conseguir la salvación y después, cuando eso ocurra, intentar conseguir algo más ambicioso.

"No se trata de tener los pies en el suelo, se trata de la realidad. Hay clubes en la Liga cuyo objetivo es estar en Europa y tenemos que ir paso a paso y nuestro objetivo prioritario sabemos cuál es. Lo saben los jugadores, el presidente y la afición. Tenemos la experiencia reciente de saber lo que cuesta la permanencia. A partir de ahí, pensar en cosas más ambiciosas. La línea es tan fina de conseguir una derrota o una victoria que no podemos pensar más allá de lo que podemos pensar".

Por último, tuvo palabras para su hinchada: "La afición está de sobresaliente esta temporada. Siempre lo ha estado desde que llegué al Getafe, en la primera etapa también. Siempre he sentido el apoyo y el compromiso y ha sabido entender diferentes momentos y situaciones. Tenemos la oportunidad de darles una alegría a todos. A ver si mañana les podemos brindar una victoria", concluyó.