José González: "Mínimo queremos estar en el grupo de arriba"

José González vive su segunda campaña a los mandos del Ecoculture CB Almería después de que la pasada temporada sustituyera en el cargo a Raúl Fernández. Un técnico que afronta el inminente inicio de curso con ambición, tras haber tenido que jugar el pasado año la fase de permanencia en la cuarta categoría del baloncesto español.

-¿Cómo vive el equipo el cada vez más próximo comienzo de la temporada?

-Siempre con cualquier equipo esperamos estar lo más alto posible en la tabla. Nuestra competición se compone de dos grupos de toda Andalucía, Extremadura y Melilla, de los dos grupos después de la liga, los cinco primeros de cada grupo componen uno nuevo para disputar la fase de ascenso y los otros cinco de cada grupo componen el de permanencia. Siempre quisiéramos aspirar a la lucha por el ascenso.

-Veo ganas de mejorar la imagen del curso pasado.

-La temporada pasada tuvimos la oportunidad en el último partido de la primera fase de poder clasificarnos para la ronda de ascenso, pero nos vino contra uno de los equipos más potentes y en su casa. No nos acompañó la suerte para poder clasificarnos. Este años a ver si tenemos esa oportunidad de meternos en el grupo de arriba.

-¿Cuáles son las pautas principales para alcanzar este objetivo?

-Las claves pueden ser el gran núcleo del equipo que estamos conservando, el problema es que se compone en gran parte de jugadores exteriores. Sufrimos mucho el año pasado por falta de jugadores interiores y tuvimos problemas con los jugadores americanos, que después de 5-6 jornadas ya no pudimos contar con ellos. Este año queremos reforzarnos ahí, estamos pendientes de la llegada de dos jugadores interiores, uno americano y otro senegalés que ya se presentó, Gaston. Creemos que con el refuerzo de esos dos jugadores interiores seremos mucho más compactos. Está habiendo problemas en distintos consulados de España por las tramitaciones de visado, permisos, etc.

-¿En qué momento se encuentra José Antonio Moreno, el único fichaje que hasta la fecha ha entrenado con el equipo?

-Desde el primer día de pretemporada se incorporó. Se está adaptando, ha venido con algún problema de fascitis plantar, pero poco va cogiendo forma, siguiendo a los compañeros y poco a poco irá aportando cada vez más lo que conocíamos de él como jugador.

-Gran parte de la plantilla, hasta ocho jugadores, ya militaban en el equipo el pasado curso. Importante para asentar el proyecto.

-Tanto tácticamente, como en la relación jugador-entrenador es importante porque el grupo, recordando siempre que es un deporte de equipo, no solo se trata en lo que es la pista, sino también en el vestuario trasladar en desplazamientos y muchos sentidos. Por ahí se tiene mucho ganado, en el sentido de que las partes buenas se siguen llevando a cabo y las que no iban tan bien se adaptan. Si algunos de los conceptos que tenían que adaptarse el año pasado al equipo completo, ahora tendrán que ser tres o cuatro jugadores los que tendrán que adaptarse más rápido.

-Esta será su segunda temporada en el Ecoculture CB Almería, ¿cuáles fueron las principales razones para decidir continuar al frente de este equipo?

-Un poco el mal sabor de boca que no solo al cuerpo técnico, sino a los jugadores se nos quedó el año pasado porque aún habiendo estado jugando la fase por permanencia, donde jugamos diez partidos y ganamos nueve. No haber estado en la fase de ascenso, sabiendo que era una realidad que con el refuerzo de los dos americanos, que en principio estaba planteado el equipo, hubiésemos estado arriba se te queda un mal sabor de boca en el que el año siguiente (la actual temporada) es lo primero que piensas. Vamos a componer el equipo con una estructura que creemos correcta como pensábamos que era el año pasado, y ver hasta dónde somos capaces de llegar. Mínimo estar en el grupo de arriba, es lo que pretendemos. Queremos superarnos, hace dos años estuvimos en la fase de ascenso, la experiencia fue muy gratificante, se nota un paso más arriba a nivel competitivo y siempre tienes la mira en el posible ascenso.

-Fernando Mendiguchía será una vez más su ayudante, ¿cómo es el trabajo diario con Fernando, quien cuenta con una dilata trayectoria en el baloncesto almeriense?

-Con Fernando es trabajar y trabajar. Es una mente inquieta, no se relaja, siempre por bien que salgan las cosas tiene algún detalle que es posible mejorarlo, rectificarlo de alguna manera para que las situaciones sean más favorables para jugadores en concreto. Hay que estar siempre adaptándose, no acomodándose y queriendo ayudar. Él tiene una faceta muy importante dentro de nuestro equipo, intentar facilitar, estar muy pendiente y ayudar a que los jóvenes vayan progresando de manera correcta y poco a poco, en distintos conceptos para que les ayude a hacer un baloncesto de calidad, de nivel.

-Con una plantilla corta, la cantera adquiere gran importancia.

-Tener una plantilla extensa es muy importante si quieres competir en un nivel alto o estar, como queremos, entre los equipos de cabecera. Hoy en día se hace un baloncesto muy intenso, en donde la faceta anotadora es la parte que más se ve, pero hay otros conceptos técnicos donde hay que estar muy intenso. Entonces, que sea la plantilla extensa es muy importante porque las rotaciones tienen que ser muy continuas y rápidas. No descartamos, ya lo estamos haciendo en todos los partidos de pretemporada que los jóvenes (senior de primer año, segundo, gente de 19-20 años, juniors) vayan entrando cada vez más en las rotaciones y teniendo sus minutos de juego. En definitiva es la forma de plasmar o de mejorar un poco lo que vienen haciendo en los entrenamientos, donde se está portando muy bien, jóvenes incluidos.

-Hay buena cantera.

-Los que hay son buenos, pocos, pero buenos. Ahora mismo estamos contando principalmente con dos jugadores juniors. Vamos a ver si poco a poco podemos incorporar alguno más y luego otros dos jugadores que vienen de ser junior y ya son senior de primer año. Poco a poco irán estando al nivel de los compañeros senior. Hay que entender que el paso de la categoría junior en Almería a un EBA, y que ese equipo además quiera estar arriba y ser competitivo es un escalón bastante grande que dar. Poco a poco entrenando, y teniendo de vez en cuando minutos de juego queremos ir incluyéndolos.

-El 15 de agosto la selección española logró el segundo mundial de su historia, ¿cuáles son los principales beneficios que traerá a este deporte en Almería?

-Ayuda a todo: jugadores, clubs, afición, a posibles nuevos aficionados, cantera, escuelas, a niveles más altos, más bajos... Influye en todo, siempre va a ayudar mucho. De todas formas, que España sea de nuevo campeona del mundo no es solo que los jugadores senior y los de la selección sean muy buenos y los seleccionadores también. En más de una ocasión, siempre y con razón, aunque se deja un poco de lado, todo lo que hay debajo de esa estructura, desde distintos clubs de ACB, LEB Oro y de distintas comunidades autónomas. A un nivel u otro, hasta el club más pequeño de cualquier pueblo, de cualquier provincia, el nivel tanto de los jugadores, niños y entrenadores quiere decir que, por lo menos, no se está estancando. Se está año tras año actualizando, buscando distintas maneras de plantear distintos conceptos, queriendo aprender de los que más arriba están. Es una seña identificativa, de que, por lo menos, el baloncesto no está estancado.

-¿Qué sensaciones le está dejando la pretemporada?

-La fase de preparación se está componiendo de un primer encuentro que tuvimos con el Primera Nacional de El Ejido, hace dos semanas. El típico partido de pretemporada en el que llevábamos los dos equipos una semana entrenando, jugando con mucha gente joven, con rotaciones mucho más largas de lo normal, los sistemas y planteamientos tácticos estaban todavía cogidos con pinzas. Un partido en el que estando los dos equipos como estábamos siempre es conveniente y nos venía bien. El siguiente fue con Unicaja en casa, el Memorial Martínez Cañizares, nos enfrentamos con un equipo mucho más estructurado, más trabajado porque es cantera de Unicaja y con jugadores que vienen de estar uno o dos años jugando juntos. Aunque el entrenador que tienen este año es nuevo, pero venían más rodados. Un partido interesante, donde más o menos tuvimos situaciones favorables los dos equipos, y al final casi iba a ser para nosotros, pero por malas decisiones y buen acierto de ellos en los últimos minutos ganaron. El resultado en estos momentos es lo menos preocupante.

-Este pasado fin de semana tuvieron un nuevo torneo, ¿qué tal les fue?

-Este fin de semana fuimos invitados a un torneo organizado por Novaschool en uno de sus centros escolares en Granada, donde había cuatro equipos: Betis, Novaschool, La Zubia y nosotros. Cuatro equipos de EBA que, menos el Betis, estamos en el mismo grupo. Nos emparejamos todos contra todos, solo un partido se fue a diez puntos de diferencia. Los demás han estado en dos, tres, cinco, ocho, siete puntos. Cuatro equipos en los que todavía se nota que estamos faltos de estar al nivel, tanto tácticamente como físicamente, para empezar la temporada, pero ya se ven cosas en las que cada uno va confiando. Se demuestra que este año creo que va a ser muy igualada la competición, en los distintos enfrentamientos hemos ganado y perdido con unos y con otros, pero no ha habido ningún equipo que haya ganado a todos. El sábado que viene jugamos en Murcia contra UCAM Jiffy, donde debemos estar mucho más estructurados, sabiendo lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. Es el único partido que nos queda de pretemporada.

-¿Qué le puede aportar de cara al campeonato jugar amistosos contra equipos a los que se medirá más adelante?

-En la parte positiva, al enfrentarte a un equipo que son de tu categoría y te vas a volver a enfrentar es que en ese momento de pretemporada sabes que lo que está viendo, tanto bueno como malo, es real. Es de tu competición, de lo que puede pasar y pasará cuando realmente se juegue durante la temporada. Es muy difícil siempre que juegas con un equipo de otra categoría, sea inferior o superior, ajustar hasta que punto lo que ha aportado, hecho bien o mal sería lo correcto. Eso está medido si con quien te enfrentas es de tu categoría, habrá mejores cosas y peores, pero es real. También tiene su parte negativa, a mí por lo menos se me hace un poco pesado tener que jugar más de dos partidos con un mismo equipo. Si pierdes parece que tienes que seguir perdiendo y si ganas parece que como ya ganaste vas a ganar, y es mentira, perderás casi seguro. No es ni mejor ni peor, pero personalmente nunca me ha gustado, pero es como nos ha venido este año, lo hemos visto conveniente y estaba bien.