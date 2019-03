Macarro espera mantener el factor cancha de cara al play-off por el título

Desde el inicio de la temporada, la relación de los tres centrales que estaban en la ‘línea de salida’ ha sido muy fructífera para el equipo. Comenzó Macarro de titular, después lo fue Parres, y entre los dos se ‘repartieron’ la Copa del Rey. El ilicitano se lesionó en semifinales y el madrileño demostró que estaba preparado de sobra para asumir la responsabilidad de luchar por un título. Ahora hay una cuarta pieza en el puzzle blanquiverde, Matheus Alejandro, si bien todavía hay que esperar la vuelta de Manuel Parres: “Es un buen central que seguro que nos ayudará mucho a conseguir nuestro cometido, que es ganar la Superliga”. Así de claro lo deja Dani Macarro a la hora de hablar del ‘gigante’ brasileño, que debutó precisamente en Es Viver a bordo de la nave almeriense.

El periodo entre el torneo copero y el momento actual, casi a las puertas del play off, ha sido complicado por la baja de su compañero, ya que muchísimo trabajo es el que hay detrás de cada equipo inicial en cada partido: “La verdad que sí que necesitábamos otro central, sobre todo para que los entrenos no se nos hicieran tan duros como han venido siendo”. La exigencia es máxima siempre y el nivel se va a ver incrementado, algo necesario visto lo visto en Es Viver este sábado, ante un rival de una calidad extraordinaria: “Ya sabíamos que iba a ser un partido difícil, y queda mucho más claro ahora que quieren ganar la liga, como todos los equipos que vamos a playoff”. Los pitiusos no guardaron nada en busca de ser segundos.

Así, lo que se dibujó fue un partido muy duro: “No empezamos jugando para nada como sabemos, sobre todo porque al principio tuvimos mucho error tanto de saque como de ataque; luego supimos arreglarlo, eso sí, a medias, pero para cuando nos dimos cuenta de que podíamos ganar, ya fue tarde”. Es casi imposible mantener el nivel que mostró el equipo de Molducci en los dos primeros sets, pero es cierto el hecho de que tampoco descendió demasiado en el resto del encuentro: “La verdad es que Ibiza jugó bastante bien durante todo el partido y eso fue algo que nosotros no hicimos”. Por poco se logra la victoria, pero faltó confirmar la mejoría en un tie-break que no salió nada bien tras haber hecho lo más difícil.

Dani Macarro, central del Unicaja Almería “La verdad es que Ibiza jugó bastante bien durante todo el partido y eso fue algo que nosotros no hicimos"

A Dani Macarro le parece importante reseñar que no faltó ambición llegados a ese momento, ni tampoco que la mente gastó una mala pasada una vez conseguido el objetivo inicial antes de afrontar la jornada, como era aguantar la segunda plaza: “Yo creo que no fue tanto tema de relajación sabiendo que con dos sets ya iba a ser así y que manteníamos el segundo puesto, sino solo que volvieron los errores y en un desempate ya se sabe que puede pasar cualquier cosa”. El duelo entre los dos parece servido en semifinales, si no ocurre algo extraño en lo que resta de la fase regular, y llegado ese momento el madrileño apuesta por otra imagen de los ahorradores, reconociendo la tremenda dificultad que supondrá pasar a la final.

Si se consigue, será ofreciendo la mejor versión, y si esta aparece, Unicaja cuenta con muchas opciones, como siempre: “Hemos visto que es un gran equipo, pero en principio depende de nosotros, primero mantener la segunda plaza, y haremos todo lo posible por que así sea para así conseguir el factor cancha, que creo que nos beneficia muchísimo, y después para pasar de ronda”. Se ha visto que en esta Superliga no hay favoritos, por lo que la hipotética otra serie semifinal no le irá a la zaga de la que verdes y pitiusos disputarán: “También es un cruce complicado, la verdad, puesto que ambos equipos están jugando bien, tanto Teruel como Palma”. La pelea de este año está más abierta que nunca en los últimos años.

Antes de ello hay que cerrar la fase regular, y el central impone que se haga con victoria en los dos partidos que restan, lo que aseguraría el factor cancha en el inicio de esa lucha por el título definitiva: “Al final restan dos citas muy importantes y es necesario ganar los dos para mantenernos segundos, así que no debemos dejar que se nos escape ni un punto, sea el equipo que sea”. Lo primero es visitar al ACE Gran Canaria en una cancha que todo el mundo sabe que es muy dura: “Espero en Vecindario que hagamos un buen partido precisamente porque ya sí que sabemos que nos seguimos jugamos la segunda plaza, así que daremos el cien por cien, todo el equipo, empezado desde el primer entrenamiento y hasta el sábado en el propio partido”. Horario unificado, será a las 18.00 horas.

En esa cita hay que aprovechar para realizar los ajusten que restan y que son los que cuerpo técnico y plantilla ven claros: “Yo creo que quedan pequeños matices por mejorar, pero el equipo llegará a los play off en un buen momento físicamente, y estamos convencidos de que podemos ganar a cualquiera, eso sí, siempre que hagamos un buen juego”. Reconoce, no obstante, que “fuera de casa nos cuesta más, imagino que como a cualquier equipo de cualquier deporte”, manifiesta, “pero estoy convencido de que tenemos un equipo con suficiente calidad como para ganar fuera cualquier partido”, finaliza. En cuanto a su situación personal y estado de forma, a por todas: “Sigo entrenando y jugando al cien por cien, creo que estoy preparado para jugar estos dos meses que quedan, hacer un buen papel y ayudar en todo lo que pueda a mi equipo y compañeros a alcanzar el título que resta”.